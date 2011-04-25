Анна Чернобай Профессионал

Имя: Анна Пол: Женский Адрес: Анапа Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 31.08.2012 Сообщений: 1,345 Благодарностей: 518 КП: 0.372

Подводные камни биткойнов

Если всего несколько лет назад добыча биткойнов была просто развлечением, то сейчас об этом феномене говорят вполне серьезно даже мировые лидеры. С ростом популярности криптовалюты все более актуальными и становятся и вопросы угроз, с которыми приходится сталкиваться участникам современной «золотой лихорадки».



Сложность майнинга



Рядовой владелец компьютера под впечатлением новостей о баснословном росте курса биткойнов (BTC) как правило спешит скачать и установить себе клиентскую программу для добычи «криптомонет». Но не тут-то было: для заработка хоть сотой части BTC в наши дни потребуются огромные вычислительные мощности. Хотя еще пару лет назад не один десяток биткойнов можно было без особых усилий «намайнить» с помощью обычного персонального компьютера или ноутбука, сейчас ситуация сильно изменилась.



В протоколе Bitcoin есть такое понятие, как сложность сети, который зависит о суммарной мощности вовлеченных в нее компьютеров. Этот показатель постоянно изменяется, и, чем он выше, тем труднее становится добыча валюты. Сложность сети автоматически пересчитывается каждые 2016 блоков (примерно раз в 2 недели). Если в мае 2013 года данный показатель равнялся 10 000 000, то в июле 2014 года он увеличился в 1 800 раз – до 18 миллиардов.



Специализированное оборудование



Вспомним историю золотой лихорадки. Поначалу, когда драгоценный металл лежал на поверхности, извлекать его можно было простейшими инструментами. Однако когда копать пришлось глубже, без техники было уже не обойтись. Так же происходит и с криптовалютой – чем дальше идет добыча, тем требуются всё большие мощности.



Давно канули в лету времена, когда для выполнения вычислений пользователям хватало мощностей центрального процессора своего компьютера (CPU). На сегодняшний день данный способ получения криптомонет является неэффективным и энергозатратным. Пройденным этапом является и использование для этого продвинутых видеокарт (GPU) на игровых компьютерах.



В настощее время самым популярных способом майнинга являются специализированные биткойн-комбайны — интегральные схемы специального назначения ASIC, отличающиеся высокой скорость расчета и низким энергопотреблением.



В декабре 2013 года вычислительная мощь сети Bitcoin в 250 раз превзошла все суперкомпьютеры мира, входящие в топ-500! Однако следует учитывать, что если биткоин окажутся пузырем — как в случае с акциями высокотехнологичных компаний (доткомами) в 2000 году, то все это оборудование станет бесполезным, ведь у него нет никаких других функций.



Резкие скачки курса



В середине 2011 года из-за спекулятивного спроса курс BTC резко вырос до более чем тридцати долларов США, после чего упал примерно до двух долларов. В течение 2012 года наблюдалась тенденция к росту, которая ускорилась в начале 2013 года. В апреле произошёл новый резкий подъём и последующий обвал. Значительные колебания курсов вызвали много обсуждений.



Максимальная рыночная стоимость криптовалюты была зафиксирована в декабре 2013 года: она составила 1 151 долларов США. С тех курс упал почти в два раза — до 588 долларов в июле 2014 года.



Так как эмиссия биткойнов ограничена (как по скорости, так и по общей сумме) и общее их количество никогда не превысит 21 млн, ряд авторов считают, что у людей есть стимул к спекулятивному накоплению «криптомонет», исходя из предположения, что ограниченное предложение будет подталкивать курс к постоянному росту.



Непризнание на правительственном уровне



Разные страны заняли различные позиции по отношению к биткойнам. Их обращение запрещено в Китае, Таиланде и России, ограничено в США и Германии. Правительства и центробанки Хорватии, Сингапура, Дании, Швеции, Южной Кореи, Японии заявили, что не будут запрещать или регулировать Bitcoin. Настороженное отношение к криптовалюте демонстрируют Франция, Дания, Норвегия, Финляндия.



Теневая экономика



Возможность анонимности и неподконтрольность национальным органам власти привлекает к биткойнам теневой экономический оборот. Хотя наличные деньги тоже могут использоваться анонимно и сделки с ними также неконтролируемы, криптовалюты пригодны для быстрых удалённых платежей.



Благодаря анонимности владельцев кошельков, BTC получил популярность при покупке нелегальных товаров (в том числе наркотиков), отмывания денег, добытых преступным путём.



Воровство



Так как в системе Bitcoin нет единого контролирующего центра, невозможно обжаловать и/или отменить несанкционированные транзакции. Вполне реально ситуация, когда вы платите за какой-либо товар в интернет-магазине, но товар вам не поступает, и вы, в отличии от оплаты кредитной карточкой, ничего не сможете доказать. Возможны случаи и наоборот, что товар поступает, а биткойны нет.



Опасным является кража файлов с ключами/адресами (wallet.dat). Если кошелек не зашифрован, злоумышленник может получить возможность перевода всех средств по своему усмотрению.



Уже были зафиксированы взломы площадок бирж и пулов совместной добычи Bitcoin.



Источник Рядовой владелец компьютера под впечатлением новостей о баснословном росте курса биткойнов (BTC) как правило спешит скачать и установить себе клиентскую программу для добычи «криптомонет». Но не тут-то было: для заработка хоть сотой части BTC в наши дни потребуются огромные вычислительные мощности. Хотя еще пару лет назад не один десяток биткойнов можно было без особых усилий «намайнить» с помощью обычного персонального компьютера или ноутбука, сейчас ситуация сильно изменилась.В протоколе Bitcoin есть такое понятие, как сложность сети, который зависит о суммарной мощности вовлеченных в нее компьютеров. Этот показатель постоянно изменяется, и, чем он выше, тем труднее становится добыча валюты. Сложность сети автоматически пересчитывается каждые 2016 блоков (примерно раз в 2 недели). Если в мае 2013 года данный показатель равнялся 10 000 000, то в июле 2014 года он увеличился в 1 800 раз – до 18 миллиардов.Вспомним историю золотой лихорадки. Поначалу, когда драгоценный металл лежал на поверхности, извлекать его можно было простейшими инструментами. Однако когда копать пришлось глубже, без техники было уже не обойтись. Так же происходит и с криптовалютой – чем дальше идет добыча, тем требуются всё большие мощности.Давно канули в лету времена, когда для выполнения вычислений пользователям хватало мощностей центрального процессора своего компьютера (CPU). На сегодняшний день данный способ получения криптомонет является неэффективным и энергозатратным. Пройденным этапом является и использование для этого продвинутых видеокарт (GPU) на игровых компьютерах.В настощее время самым популярных способом майнинга являются специализированные биткойн-комбайны — интегральные схемы специального назначения ASIC, отличающиеся высокой скорость расчета и низким энергопотреблением.В декабре 2013 года вычислительная мощь сети Bitcoin в 250 раз превзошла все суперкомпьютеры мира, входящие в топ-500! Однако следует учитывать, что если биткоин окажутся пузырем — как в случае с акциями высокотехнологичных компаний (доткомами) в 2000 году, то все это оборудование станет бесполезным, ведь у него нет никаких других функций.В середине 2011 года из-за спекулятивного спроса курс BTC резко вырос до более чем тридцати долларов США, после чего упал примерно до двух долларов. В течение 2012 года наблюдалась тенденция к росту, которая ускорилась в начале 2013 года. В апреле произошёл новый резкий подъём и последующий обвал. Значительные колебания курсов вызвали много обсуждений.Максимальная рыночная стоимость криптовалюты была зафиксирована в декабре 2013 года: она составила 1 151 долларов США. С тех курс упал почти в два раза — до 588 долларов в июле 2014 года.Так как эмиссия биткойнов ограничена (как по скорости, так и по общей сумме) и общее их количество никогда не превысит 21 млн, ряд авторов считают, что у людей есть стимул к спекулятивному накоплению «криптомонет», исходя из предположения, что ограниченное предложение будет подталкивать курс к постоянному росту.Разные страны заняли различные позиции по отношению к биткойнам. Их обращение запрещено в Китае, Таиланде и России, ограничено в США и Германии. Правительства и центробанки Хорватии, Сингапура, Дании, Швеции, Южной Кореи, Японии заявили, что не будут запрещать или регулировать Bitcoin. Настороженное отношение к криптовалюте демонстрируют Франция, Дания, Норвегия, Финляндия.Возможность анонимности и неподконтрольность национальным органам власти привлекает к биткойнам теневой экономический оборот. Хотя наличные деньги тоже могут использоваться анонимно и сделки с ними также неконтролируемы, криптовалюты пригодны для быстрых удалённых платежей.Благодаря анонимности владельцев кошельков, BTC получил популярность при покупке нелегальных товаров (в том числе наркотиков), отмывания денег, добытых преступным путём.Так как в системе Bitcoin нет единого контролирующего центра, невозможно обжаловать и/или отменить несанкционированные транзакции. Вполне реально ситуация, когда вы платите за какой-либо товар в интернет-магазине, но товар вам не поступает, и вы, в отличии от оплаты кредитной карточкой, ничего не сможете доказать. Возможны случаи и наоборот, что товар поступает, а биткойны нет.Опасным является кража файлов с ключами/адресами (wallet.dat). Если кошелек не зашифрован, злоумышленник может получить возможность перевода всех средств по своему усмотрению.Уже были зафиксированы взломы площадок бирж и пулов совместной добычи Bitcoin.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Rich-and-Free-вклады застрахованы!|Новости хайп индустрии, рефбек выше на HyipStat.top|Инвестирую тут MONHYIP!|Bestinvestor.ru-Как получить прибыль?|Лучшие инвест идеи на 2017г|Кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub __________________