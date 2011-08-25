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leprechaungame.ru - Золото Лепрекона

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 20:19
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,887
Благодарностей: 71
КП: 0.052
leprechaungame.ru - Золото Лепрекона

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 28.01.2017




Цитата:
Приветствуем всех участников нашего потрясающего проекта! Регистрируйтесь и зарабатывайте вместе с нами без особых усилий каждый день! За регистрацию вы получите 35 000 монет в подарок! Пополняйте и выводите средства используя множество платежных систем, представленных в игре! Получайте бонусы и просматривайте ссылки в серфинге с оплатой на баланс для выплаты, и зарабатывайте даже без вложений! Всем удачной игры и отличных заработков!
Об игре:

Магазин
Здесь Вы можете приобрести различные горшки. Чем дороже горшок - тем больше золота он вмещает и тем больше монет Вы сможете за работать за равный промежуток времени. Горшки приобретаются на все время работы проекта и приносят доход без остановок и пауз. Перед покупкой горшка необходимо собрать все найденное золото в Логове лепрекона.


Лепрекон и днем и ночью занимается поиском золота. Все найденное золото он складывает в Ваши горшочки. Вы можете собрать все золото и обменять его на игровые монеты по курсу 200 ед. золота = 1 монета. 100 золота = 1 рубль. Все полученные монеты зачисляются в пропорциях: 50% на баланс для покупок и 50% на баланс для выплаты. Собирать золото можно не чаще, чем раз за 10 минут.

Бонусы:


За регистрацию вы получите хороший подарок в размере 35 000 монет!


Реферальная программа:


Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком сразу на вывод!


Платежные системы:


PAYEER, FREE-KASSA, ЯНДЕКС ДЕНЬГИ


Мой вклад:


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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:28
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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