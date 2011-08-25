leprechaungame.ru - Золото Лепрекона

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 28.01.2017
Об игре:
Магазин
Цитата:
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Приветствуем всех участников нашего потрясающего проекта! Регистрируйтесь и зарабатывайте вместе с нами без особых усилий каждый день! За регистрацию вы получите 35 000 монет в подарок! Пополняйте и выводите средства используя множество платежных систем, представленных в игре! Получайте бонусы и просматривайте ссылки в серфинге с оплатой на баланс для выплаты, и зарабатывайте даже без вложений! Всем удачной игры и отличных заработков!
Здесь Вы можете приобрести различные горшки. Чем дороже горшок - тем больше золота он вмещает и тем больше монет Вы сможете за работать за равный промежуток времени. Горшки приобретаются на все время работы проекта и приносят доход без остановок и пауз. Перед покупкой горшка необходимо собрать все найденное золото в Логове лепрекона.
Лепрекон и днем и ночью занимается поиском золота. Все найденное золото он складывает в Ваши горшочки. Вы можете собрать все золото и обменять его на игровые монеты по курсу 200 ед. золота = 1 монета
. 100 золота = 1 рубль
. Все полученные монеты зачисляются в пропорциях: 50% на баланс для покупок и 50% на баланс для выплаты. Собирать золото можно не чаще, чем раз за 10 минут.
Бонусы:
За регистрацию вы получите хороший подарок в размере 35 000 монет!
Реферальная программа:
Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком сразу на вывод!
Платежные системы:
PAYEER, FREE-KASSA, ЯНДЕКС ДЕНЬГИ
Мой вклад: