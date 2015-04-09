Luna - новая криптовалюта (предстарт проекта 10$ подарок)

Старт 29 января
Регистрация открыта,во время предстартовой регистрации всем подарок 10$ которые вы сможете инвестировать после запуска проекта 29 января 2017
bitluna.org - Англоязычный проект.Ссылка для регистрации https://goo.gl/X4FF45
Проект обьединяет собой несколько способов заработка:
1.Проект выпускает свою криптовалюту LunaCoin
Сейчас она стоит конечно копейки,но легко можно намайнить монеты,и надеяться на хороший курс в будущем.С 29 января LunaCoin можно будет менять на биткоины.
2 Инвестиции в рекламные проекты.
Покупаем рекламные пакеты, приносят прибыль - 2.5 % в день
Именно сюда можно применить подарочные 10$ долларов и получать доход
(покупать пакеты можно будет с 29 января,пока регистрируемся,получаем 10$ и изучаем проект
3 Тринар матрица. вход 10 центов (по этому пункту после старта проекта сделаю отдельное видео)
4 Без вложений клики по рекламе. (этот вид заработка будет доступен после старта)
Регистрируемся Получаем 10 $ https://goo.gl/X4FF45
Так же залил на ютюб два видео по проекту
Видео о том как зарегистрироваться
Видео как майнить LunaCoin
Скрипт для майнинга под видео
После старта проекта буду добавлять обзоры подписывайтесь на канал
Скайп для связи mycity76
Страница VK https://vk.com/id376898817
добавлено через 8 минут
Нашел и перевел условия реферальной программы
Вы можете заработать на глубокой системе 10 уровня следующим образом :
Мощность сети Уровни
LUNA байт - 4%: 1%: 1% (3 уровня глубины) - Нет требований
LUNA килобайт - 5%: 2%: 1%: 1% (4 уровня глубокий) - Вам требуется иметь вниз всей вашей сети по крайней мере , 10 пользователей и 1000 $ всего покупок ( в том числе ваших рефералов покупки тоже)
LUNA мегабайта - 6%: 3%: 1%: 1%: 1% (5 уровней в глубину) - Вам требуется иметь вниз всей сети не менее 30 пользователей и $ 10000 всего покупок ( в том числе ваших рефералов покупки тоже)
LUNA Gigabyte - 8%: 3%: 2%: 1%: 1%: 1% (6 уровней в глубину) - Вам требуется иметь вниз всей сети не менее 300 пользователей и $ 100000 общего объема закупок ( в том числе ваших рефералов покупки тоже)
LUNA Terebyte - 10%: 5%: 2%: 2%: 1%: 1%: 1%: 1% (8 уровней в глубину) - Вам требуется иметь вниз всей сети не менее 1000 пользователей и 1000000 $ общего объема закупок ( в том числе ваших рефералов покупки тоже)
LUNA петабайт - 15%: 8%: 3%: 2%: 2%: 1% : 1%: 1%: 1%: 1% (10 уровней в глубину) - Вам требуется иметь вниз всей вашей сети по крайней мере , 1000 пользователей и 10,000,000 $ всего покупки (включая ваших рефералов покупки тоже)