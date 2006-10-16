Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Ломбард "Первый" от Екатерины Капустиной - лохотрон!

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#1
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Имя: Игорь
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Регистрация: 16.10.2006
Сообщений: 17,897
Благодарностей: 4,334

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Ломбард "Первый" от Екатерины Капустиной - лохотрон!
На сайте sochelp5.ru Екатерина Капустина предлагает ежедневно зарабатывать по 30 000 рублей. Каким образом? Очень просто: нужно только зарегистрироваться и просто получать деньги!

"Бред" скажете вы и будете правы! Но еще больший бред, что кто-то еще верит в такие сказки! Хотя сказкой это тоже назвать нельзя, т.к. сказки заканчиваются хорошо, я здесь наоборот, все заканчивается финансовыми потерями для любителей халявных денег!

Но обо всем по порядку! Во первых, обман начинается уже с главной страницы: на фотографии никакая не Екатерина Капустина, а Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Черниговской школы №29 Светлана Ивановна Петрусевич (ссылка на оригинал - gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/76004-mogut-li-deti-posle-urokov-poigrat-v-futbol-ili-pole-shkoly-sdayut-v-arendu-vzroslym-djadjam.html)

Во-вторых, после регистрации для получения денег с вас потребуют оплату банковской комиссии в размере 380 рублей - sochelp5.ru/ok

Ну и в третьих - это не единственная оплата, которую мошенники с вас потребуют. Но эти оплаты не помогут вам в получении не только ежедневных переводов, но даже одного, потому что все это лохотрон!

Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!

Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!
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