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Банк на дому: европейский банк запустит услугу видео-идентификации

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Банк на дому: европейский банк запустит услугу видео-идентификации
Австрийские Erste Bank и Sparkasse дадут возможность своим клиентам открывать счета прямо из дома с помощью видео-чата.

Благодаря недавно вступившим в силу правилам Управления надзора за операциями финансового рынка Австрии новые клиенты, используя паспорта, национальные ID-карты или водительские права, смогут идентифицировать себя через видео-чат со своих компьютеров или мобильных устройств.

Вся процедура займет всего 10 минут: клиентам необходимо будет загрузить фото в удостоверении личности и все данные будут автоматически перенесены на соответствующий банковский бланк. Затем в ходе видео-чата с сотрудником банка технология IDnow идентифицирует клиента.

По материалам PaySpace Magazine
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