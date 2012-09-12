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Европейский центробанк продолжит QE и в 2018 году

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Европейский центробанк продолжит QE и в 2018 году
Европейский центральный банк (ЕЦБ) продлит беспрецедентную программу количественного смягчения (QE) и на 2018 год, полагают эксперты международного рейтингового агентства S&P.

По их мнению, руководство ЕЦБ будет очень осторожным в сворачивании QE, поскольку базовая инфляция, являющаяся менее волатильной, чем общий показатель инфляции, остается разочаровывающей, а темпы роста объемов кредитования – невысокими.

ЕЦБ планирует продолжать выкуп активов в рамках QE на сумму 80 млрд евро в месяц до марта 2017 года включительно, а с апреля ежемесячный объем выкупа сократится до 60 млрд евро, и программа будет действовать до конца текущего года.

Глава ЕЦБ Марио Драги на прошлой неделе заявил, что будет реализовывать QE до устойчивой корректировки инфляции. При этом программа выкупа активов может быть расширена с точки зрения размера и/или длительности в случае, если перспективы для экономического роста ухудшатся, отметил он.

Член правления ЕЦБ Бенуа Кёре заявил в понедельник, что Европейскому Центробанку пока рано отходить от стимулирующих мер, которые должны учитывать экономические условия в основной части еврозоны.

Согласно оценкам Ж.-М.Сикса, ЕЦБ сократит ежемесячный объем выкупа активов в рамках QE до 40 млрд евро во второй половине текущего года. В 2018 году объем выкупа бумаг будет вновь урезан, полагает эксперт.

По материалам Интерфакс-Украина
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