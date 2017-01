davidd Специалист

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 25.06.2016 Сообщений: 2,230 Благодарностей: 464 КП: 0.000

BitcoinsNetwork - bitcoins-network.com Я не админ!

Старт проекта 28.01.2017



BitcoinsNetwork



Цитата: BitcoinsNetwork не является банком, #BitcoinsNetwork не собирает ваши деньги, #BitcoinsNetwork не он-лайн бизнес, HYIP, инвестиции или программы MLM. #BitcoinsNetwork Это сообщество, где люди помогают друг другу. #BitcoinsNetwork Дает вам техническую основную программу, которая помогает тысячам участников по всему миру, чтобы найти тех, кто нуждается в помощи, и тех, кто готов предоставить помощь бесплатно. Все переданные Bitcoins к другим участникам это ваша помощь дается вашей собственной доброй воли к другому, совершенно бесплатно. Если вы полностью уверены и уверены в своих действиях и сделать свой ум, чтобы принять участие, мы просим Вас внимательно изучить все предупреждения и инструкции, в первую очередь. В случае любого вопроса о теме нашего он-лайн консультанты готовы помочь и ответить на все ваши вопросы. Тарифные планы:



150% ВОЗВРАТ

КАЖДЫЙ ЧАС ДЛЯ ВСЕГО 36 ЧАСОВ

Вы получите 4,17% каждый 1 час в течение 36 часов .

Минимальная сумма депозита - 0,01 BTC

Максимальный депозит - 1 BTC





220% ВОЗВРАТ

ПОСЛЕ 36 ЧАСОВ

Вы получите 230% возврат после 36 часов .

Минимальная сумма депозита - 0,001 BTC

Максимальный депозит - 1 BTC





Мин.депозит:0.001BTC

Платежная система:Bitcoin

Pеферальная программа:15%

Тип выплат:автомат



SSL : Let's Encrypt Authority X3(ValidTo: 2017-04-22)

Hoster : Digital Energy Technologies Chile SpA

Registrar : NETEARTH ONE INC. D/B/A NETEARTH



Nameservers :

NS1.RIVALHOST.COM (162.222.214.60)

NS2.RIVALHOST.COM (109.104.119.206)





Ознакомиться с проектом



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 70% 10% от суммы депозита

Моя реферальная ссылка: https://bitcoins-network.com/?ref=588ca7c53062c

Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.

Мой вклад:0.1BTC(93$)Hash

f92012f09bd2180089c28717c5b0346ac4e629db891e84ed62 98f1bc8659579c Легенда(google перевод):

HOUR BIT CLUB LTD - 7.2% в день - рефбек 5% от депа

BITMAGNET - 3.6% в день,0.15% в час - рефбек 5% от депа __________________