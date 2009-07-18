BitcoinsNetwork - bitcoins-network.com

Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
BitcoinsNetwork не является банком, #BitcoinsNetwork не собирает ваши деньги, #BitcoinsNetwork не он-лайн бизнес, HYIP, инвестиции или программы MLM. #BitcoinsNetwork Это сообщество, где люди помогают друг другу. #BitcoinsNetwork Дает вам техническую основную программу, которая помогает тысячам участников по всему миру, чтобы найти тех, кто нуждается в помощи, и тех, кто готов предоставить помощь бесплатно. Все переданные Bitcoins к другим участникам это ваша помощь дается вашей собственной доброй воли к другому, совершенно бесплатно. Если вы полностью уверены и уверены в своих действиях и сделать свой ум, чтобы принять участие, мы просим Вас внимательно изучить все предупреждения и инструкции, в первую очередь. В случае любого вопроса о теме нашего он-лайн консультанты готовы помочь и ответить на все ваши вопросы.
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Платежная система:Bitcoin
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Тип выплат:автомат
SSL : Let's Encrypt Authority X3(ValidTo: 2017-04-22)
Hoster : Digital Energy Technologies Chile SpA
Registrar : NETEARTH ONE INC. D/B/A NETEARTH
FAQ там интересный-все ясно и прямо сказали Там нет никаких гарантий и обещаний! Ни явно, ни неявно.
Есть ни инвестиции, ни бизнес! Участники помогают друг другу, посылая друг другу деньги напрямую и без посредников. Это все! Там нет ничего более.
Там нет никаких правил. В принципе! Единственное правило, не существует правил. Вообще! Даже если вы будете следовать всем инструкциям, вы все равно можете "потерять". "Win" не может быть оплачен. Без каких-либо причин или объяснений.
И вообще, вы можете потерять все свои деньги. Всегда помните об этом и участвовать только с запасным деньгами. Или не участвуют вообще! Аминь.