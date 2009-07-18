Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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BitcoinsNetwork - bitcoins-network.com

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:03
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,230
Благодарностей: 464
КП: 0.000
BitcoinsNetwork - bitcoins-network.com
Я не админ!
Старт проекта 28.01.2017

Легенда(google перевод):
Цитата:
BitcoinsNetwork не является банком, #BitcoinsNetwork не собирает ваши деньги, #BitcoinsNetwork не он-лайн бизнес, HYIP, инвестиции или программы MLM. #BitcoinsNetwork Это сообщество, где люди помогают друг другу. #BitcoinsNetwork Дает вам техническую основную программу, которая помогает тысячам участников по всему миру, чтобы найти тех, кто нуждается в помощи, и тех, кто готов предоставить помощь бесплатно. Все переданные Bitcoins к другим участникам это ваша помощь дается вашей собственной доброй воли к другому, совершенно бесплатно. Если вы полностью уверены и уверены в своих действиях и сделать свой ум, чтобы принять участие, мы просим Вас внимательно изучить все предупреждения и инструкции, в первую очередь. В случае любого вопроса о теме нашего он-лайн консультанты готовы помочь и ответить на все ваши вопросы.
Тарифные планы:

150% ВОЗВРАТ
КАЖДЫЙ ЧАС ДЛЯ ВСЕГО 36 ЧАСОВ
Вы получите 4,17% каждый 1 час в течение 36 часов .
Минимальная сумма депозита - 0,01 BTC
Максимальный депозит - 1 BTC


220% ВОЗВРАТ
ПОСЛЕ 36 ЧАСОВ
Вы получите 230% возврат после 36 часов .
Минимальная сумма депозита - 0,001 BTC
Максимальный депозит - 1 BTC


Мин.депозит:0.001BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:15%
Тип выплат:автомат

SSL : Let's Encrypt Authority X3(ValidTo: 2017-04-22)
Hoster : Digital Energy Technologies Chile SpA
Registrar : NETEARTH ONE INC. D/B/A NETEARTH

Nameservers :
NS1.RIVALHOST.COM (162.222.214.60)
NS2.RIVALHOST.COM (109.104.119.206)


Ознакомиться с проектом

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 70% 10% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://bitcoins-network.com/?ref=588ca7c53062c
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:0.1BTC(93$)Hash
f92012f09bd2180089c28717c5b0346ac4e629db891e84ed62 98f1bc8659579c
__________________
HOUR BIT CLUB LTD - 7.2% в день - рефбек 5% от депа
BITMAGNET - 3.6% в день,0.15% в час - рефбек 5% от депа
davidd на форуме  
Старый Сегодня, 19:24
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.07.2009
Сообщений: 125
Благодарностей: 32
КП: 0.000
Re: BitcoinsNetwork - bitcoins-network.com
FAQ там интересный-все ясно и прямо сказали Там нет никаких гарантий и обещаний! Ни явно, ни неявно.
Есть ни инвестиции, ни бизнес! Участники помогают друг другу, посылая друг другу деньги напрямую и без посредников. Это все! Там нет ничего более.
Там нет никаких правил. В принципе! Единственное правило, не существует правил. Вообще! Даже если вы будете следовать всем инструкциям, вы все равно можете "потерять". "Win" не может быть оплачен. Без каких-либо причин или объяснений.
И вообще, вы можете потерять все свои деньги. Всегда помните об этом и участвовать только с запасным деньгами. Или не участвуют вообще! Аминь.
__________________
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Последний раз редактировалось BALANDAS; Сегодня в 19:25. Причина: правка
BALANDAS на форуме  
Старый Сегодня, 19:42
#3
Любитель
 
Имя: Matanga
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Сен-Трапе
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.11.2016
Сообщений: 138
Благодарностей: 21
КП: 0.000
Re: BitcoinsNetwork - bitcoins-network.com
Депозит 0.01000000 BTC
https://btc.blockr.io/tx/info/4fb658...d8d3bb9bc519b4
Первая выплата 0.00041700
https://btc.blockr.io/tx/info/f8bb55...88faae1f3736f3
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Matanga на форуме  
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