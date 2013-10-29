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Королевский банк Канады планирует использовать публичный блокчейн для безопасности пл

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Королевский банк Канады планирует использовать публичный блокчейн для безопасности пл
Крупнейший банк Канады планирует запатентовать безопасные средства обработки платежей, которые могли бы соединяться с общественным блокчейном.
19 января, Ведомство США по патентам и торговым знакам (the US Patent and Trademark Office) опубликовало заявление от Королевского банка Канады (КБК) о регистрации "безопасной обработки электронных платежей". Заявление, было подано в июле 2016 года, в нем подробно описывается использование доверенных устройств для администрирования, обработки операций и хранения информации о платежах, в среде с использованием цифровых кошельков и систем терминалов (POSs).

Как предусмотрено, некоторые из этих приложений могут быть использованы для подключения к публичному блокчейну.

В заявке КБК сказанно:

"Среди многочисленных преимуществ, предлагаемых доверенными платформами, доверенными устройствами, а также другими системами, устройствами, процессами с данным изобретением появляется возможность адаптирования к новым технологиям. Например, одно или более надежное устройство, в том числе, например, один или более терминал, могут участвовать или иным образом быть связанными с различными формами, общественных бухгалтерских книг, таких как блокчейн ".

Также, в заявке подробно описано о том, что эта концепция поддерживает использование и различных валют, в том числе и Биткоина.

"Доверенная платформа ... сможет заплатить торговцу в том формате и валюте, которую он предпочтет (включая такие валюты как доллары, евро, фунт стерлинг, рубль, или электронные валюты, такие как Биткоин) используя соответственно - сконфигурированные сигналы и обмен данными ".

В заявлении есть намеки на то, где КБК планирует применять потенциал блокчейна. Банк никогда не скрывал о том, что работает с этой технологией.

В начале прошлого года КБК сказал, что платежи – это та область, в которой они планирую применять блокчейн. Позже он опробовал концепцию денежного перевода в партнерстве со стартапом Ripple

Перевод специально для MMGP.ru

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