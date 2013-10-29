Мошенническая цифровая валюта злоупотребляет именем Ротшильдов

В понедельник финансово-холдинговая компания Rothschild & Co. опубликовала предостережение: держитесь подальше от "мошеннической" цифровой валюты.
Компания заявила, что инвестиционная схема получившая название LCF Coins или Rothschild Family LCF Project в Китае, использует имя Ротшильд для привлечения средств. Rothschild & Co была основана в середине 1800-х годов, заняв одно из значимых мест в области частного банковского обслуживания и управления частным капиталом.
Как и следовало ожидать, фирма занимает жесткую позицию по отношению к таким мнимым предприятиям.
В уведомлении сказано:
"Цель этой схемы – это фонд для инвестиций, связанный с виртуальными валютами и Интернетом вещей, выплата денег происходит траншами, основываясь на потраченном людьми времени. Что свидетельствует о том, что данный фонд очень похож на схему Понци ".
BehindMLM, издание, которое фокусирует внимание на многоуровневых маркетинговых схемах, в январе опубликовало доклад о LCF. В нем указано то, что данный проект, с целью заручиться поддержкой, использовал имена бывшего президента США Джорджа Буша и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра, помимо других.
Кроме того, также утверждалось, что компания Rothschild & Co строит центральный офис для LCF Coin. На сайте далее опубликовано предупреждение о том, что LCF Coin собирали личную информацию, которая может быть использована для кражи личных данных.
"Rothschild & Co предпринимают различные шаги для того, чтобы привлечь внимание общественности в Китае к тому, что этот проект присвоивший имя "Ротшильда " без разрешения, продолжает предлагать сотрудничество с властями", как сказано в сообщении компании.
Это не первый случай, когда крупная финансовая компания публикует предупреждение о поддельной цифровой валюте.
В ноябре 2015 года, JPMorgan выступил против " JPM Coin ", которая использовала ту же форму многоуровневого маркетингового подхода в других схемах связанных с цифровой валютой. В то время, банк предупредил потенциальных инвесторов, что он "не авторизовал какую-либо виртуальную валюту ".
Перевод специально для форума MMGP.ru
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