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Facebook меняет принципы ранжирования видео в ленте

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Facebook меняет принципы ранжирования видео в ленте
Социальная сеть Facebook опять меняет таинственные принципы, по которым работает подбор контента в ленту новостей. На сей раз изменения касаются видео: в компании обещают, что в лентах пользователей будут появляться более релевантные ролики.

До этого на ранжирование видео влияли несколько простых факторов: является ли оно стримом, включают ли пользователи для него звук и решают ли раскрыть его на полный экран. Теперь к этому перечню добавились новые критерии. Один из основных — «процент просмотра» или percent completion.

«Процент просмотра» обозначает буквально процент каждого видео, который просматривает пользователь. Если он досмотрел видео до конца (просмотрел на 100%), социальная сеть посчитает его релевантным. Чем длиннее видео, которое смотрит пользователь, тем более важную роль будет играть процент просмотра (поскольку досмотреть длинное видео сложнее, чем короткое).

Таким образом в ленте увеличится количество длинных видео, которые смотрит большое количество пользователей. Поэтому более короткие видео, возможно, будут выводиться в ленту реже.

«Лучшая продолжительность видео — та, которая требуется, чтобы рассказать привлекательную историю, которая вовлекает зрителей», — советует администрация сети.

Эти изменения в ленте будут вводиться постепенно, в течение ближайших недель.

По материалам AIN.UA
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