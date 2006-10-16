Генерация кодов с компанией mining-money.ru - лохотрон!

Александр Штерн
на своем сайте info.programm-alex.ru
предлагает заработок на генерации кодов с компанией mining-money.ru
Что же это за компания и как заработать?
Цитата:
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Компания Mining Money основана в 2000 году и является основным партнером многих интернет порталов США, России, СНГ, Германии, Франции.
Наша компания генерирует специальные коды для различных сайтов. Коды нужны для выполнения различных операций, без которых сайты не смогут нормально функционировать. Коды нужны для доступа к общим базам данных, для активации дополнительных функций и еще для сотни различных операций.
Ваша работа заключается в отправке этих кодов непосредственно на сайты наших партнеров. Все что вам нужно сделать, это скопировать - вставить код и нажать кнопку "Отправить". После чего код отправляется и вам зачисляются деньги, которые потом вы можете вывести любым удобным для вас способом.
Почему мы сами не отправляем коды, если это так легко? Для отправки кодов нужны разные люди, нам запрещено отправлять много кодов с 1го аккаунта. Поэтому мы вынуждены набирать сотрудников и оплачивать им каждый отправленный код. Но для нас это более чем выгодно, поэтому мы продолжаем работать.
Уловка здесь заключается в том, что вам "дадут заработать" только 6890 рублей, а вывести можно от 7000. Но "добрые дяди" об этом позаботились - mining-money.ru/l6/index.html
То есть можно купить дополнительный код за 130 рублей!
Но, даже если вы купите 10 кодов за 690 рублей, выплат вы все-равно не дождетесь, т.к. это лохотрон!
Кстати, если с поддомена Александра Штерна info.programm-alex.ru
перейти на основной сайт programm-alex.ru
то обнаружится другой лохотрон - Программа Авто-Заработок 2016
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Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!
Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!