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Графический пароль на смартфоне — находка для взломщика

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Старый Сегодня, 18:44
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Графический пароль на смартфоне — находка для взломщика
Согласно статистике, графический ключ (Lock Pattern) вместо традиционного пароля или PIN-кода используют примерно 40 % владельцев смартфонов и планшетов под управлением операционной системы Android.

Возможно, они даже не задумываются над тем, как легко, оказывается, подобрать придуманную ими последовательность линий. Исследователи из Ланкастерского университета (Великобритания), Северо-западного университета (Китай) и Университета Бата (Великобритания) продемонстрировали, как за менее чем пять попыток разблокировать устройство, защищённое подобным способом.

Для осуществления эксперимента им потребовалось всего две вещи: видеозапись, на которой запечатлён процесс разблокировки гаджета, и специальное программное обеспечение на базе технологии машинного зрения. Особых требований к видеоролику нет — на нём может не быть видно изображения на экране смартфона, диагональ последнего также значения не имеет. Запись может быть сделана на камеру мобильного телефона с расстояния до двух с половиной метров, а если применяется более качественная съёмочная аппаратура, например, цифровая зеркальная камера, то расстояние до объекта съёмки может достигать девяти метров.



Отснятое видео обрабатывается с помощью приложения, алгоритмы которого позволяют распознать движения руки «жертвы» и на основании полученной информации предложить оператору наиболее вероятные варианты графического ключа.

Для опытов исследователи взяли 120 уникальных «паттернов», созданных независимыми участниками эксперимента, то есть простыми пользователями. Из них им удалось взломать свыше 95 %.

При этом, как выяснилось, чем сложнее «рисунок», тем легче его скопировать. Объясняется это тем, что сложные графические пароли состоят из большего числа линий, что позволяет алгоритму программы сузить диапазон возможных вариантов.

По материалам 3dnews.ru
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