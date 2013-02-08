Старыми «Фордами» можно будет управлять со смартфона.
Автопроизводитель создал собственный телематический модуль, который позволит значительно расширить функционал немолодых моделей.
Ford Motor Co выпустила специальное устройство Smartlink, которое позволит расширить возможности бортовой системы автомобилей марок Ford и Lincoln, говорится в сообщении пресс-службы американского бренда. Речь идет о моделях 2010-2016 годов выпуска, на которые не устанавливались модули для дистанционного подключения.
Специальный модем, разработанный совместно с Delphi Automotive и Verizon, сможет значительно расширить функционал автомобиля. Модуль SmartLink, который предстоит подключать к разъему OBD II, оборудован GPS-приемником и LTE-модемом, поддерживающим сети 4G.
Устройство позволит владельцам использовать такие функции, как «дистанционное управление замками», «запуск двигателя со смартфона», «ограничение максимальной скорости», а также «слежение за молодыми водителями». В продажу SmartLink поступит летом 2017 года и будет доступно во всей дилерской сети Ford и Lincoln. Стоимость новинки пока не раскрыта.
Как отмечает агентство Reuters, многие автопроизводители заинтересованы в том, чтобы водители совершенствовали функционал автомобиля «родными» устройствами. В частности, производители указывают на то, что устройства «третьих лиц» могут входить в конфликт с системой автомобиля, приводить к ошибкам и даже угрожать безопасности.
Напомним, что все американские автомобили, выпущенные после 1996 года, в соответствии с законом оснащаются разъемом OBD II. Порт используется для проведения диагностики автомобиля. В России это требование не является обязательным. Впрочем, в своем сообщении Ford не уточняет, для автовладельцев каких стран будет доступно новое устройство.
Источник: https://auto.mail.ru/article/63660-s..._so_smartfona/