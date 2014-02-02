Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,592 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В 2019 году по мнению экспертов экономика Филиппин обгонит экономику Китая

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:06
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 201
Благодарностей: 4
КП: 0.018
В 2019 году по мнению экспертов экономика Филиппин обгонит экономику Китая

Эксперты проанализировали экономики стран азиатского региона и пришли к выводу, что через два года к 2019 г. экономика Филиппин может обогнать китайскую экономику на 0,5 процентов, показав общий рост на 7%. Таким образом, эта страна войдет в число лидеров по показателю роста ВВП в регионе.
Этот выход из 25 – летней рецессии не дает покоя аналитикам, которые всячески изучают филиппинский экономический феномен, чтобы выяснить, чем же экономика страны много лет отстававшей в развитии, так привлекает инвесторов.
Американский бизнесмен и крупный международный инвестор Эдвард Клинборд считает, что Филиппины привлекательны тем, что прежде всего ориентируются на наращивание производственных объемов, и в этом плане они идут по пути Малайзии и Таиланда.
Согласно данным, опубликованным министерством статистики Филиппин за прошлый год показатель ВВП в стране вырос на 6,8%, что на 0,1% больше, чем показатель КНР. Собственно объем экономики Филиппин достиг значения в $292 млрд.
Наращивание производственных объемов стало следствием реформ предпринятых предыдущим филиппинским президентом Бенигно Акино, начатых еще в 2010 году.
В 2016 году островные Филиппины привлекли от инвесторов более $5,8 млрд. Эти инвестиции стали возможны благодаря курсу на создание благоприятных экономических и правовых условий для инвестирования: есть гарантирование возврата средств, реализуется всесторонняя поддержка со стороны государства, привлекательная развитая инфраструктура, на реформирование которой нынешний президент выделил из бюджета более $160 млрд.
Президент Филиппин Родриго Дутерте обещает, что в стране будет возведен аэропорт, который станет новой международной воздушной гаванью и расширена сеть дествующих железных дорог. Эксперты прогнозируют, что средний годовой доход филиппинцев к 2020 году превысит $4000.
Специально для mmgp
Ссылка на проверку уникальности: http://www.etxt.biz/antiplagiat/9835...d724dd244d551/
__________________
Реклама: Инвестируй с доходностью 10% в месяц в USD в проекты группы WinBetting!
Arise на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Бизнесмены из Китая: в правительстве врут, экономика Китая находится на самом дне ttxz Новости в мире финансов и инвестиций 8 18.01.2017 14:02
К 2019 году 90% крупных компаний введут должность CDO TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 3 17.05.2016 03:59
Экономика Китая обгонит американскую в 2014 году Alex356 Новости в банковской сфере и страховании 12 19.11.2014 15:00
По мнению Минэкономразвития, российская экономика миновала низшую точку Animal79 Новости в мире финансов и инвестиций 0 02.02.2014 13:14

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Биткоин или Эфир? Команды соревнуются за 10 000 $
От Alex077 в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
В Китае раскрыта крупнейшая афера в области интернет-кредитования
От CashToday в разделе «Онлайн кредит: общий форум»
Аватар GODOFWAR
Не могу войти в свой аккаунт
От GODOFWAR в разделе «Perfect Money»
Аватар Граф
Поинты MMGP - где их взять и как потратить
От Граф в разделе «Общий раздел»
Аватар Lektor05
Украинский олигарх: Европа нас кинула, европейские рынки для нас закрыты
От Lektor05 в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
В России изобрели «не имеющий аналогов искусственный интеллект»
От Ushakov в разделе «Новости технологий и интернета»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube