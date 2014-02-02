В 2019 году по мнению экспертов экономика Филиппин обгонит экономику Китая
Эксперты проанализировали экономики стран азиатского региона и пришли к выводу, что через два года к 2019 г. экономика Филиппин может обогнать китайскую экономику на 0,5 процентов, показав общий рост на 7%. Таким образом, эта страна войдет в число лидеров по показателю роста ВВП в регионе.
Этот выход из 25 – летней рецессии не дает покоя аналитикам, которые всячески изучают филиппинский экономический феномен, чтобы выяснить, чем же экономика страны много лет отстававшей в развитии, так привлекает инвесторов.
Американский бизнесмен и крупный международный инвестор Эдвард Клинборд считает, что Филиппины привлекательны тем, что прежде всего ориентируются на наращивание производственных объемов, и в этом плане они идут по пути Малайзии и Таиланда.
Согласно данным, опубликованным министерством статистики Филиппин за прошлый год показатель ВВП в стране вырос на 6,8%, что на 0,1% больше, чем показатель КНР. Собственно объем экономики Филиппин достиг значения в $292 млрд.
Наращивание производственных объемов стало следствием реформ предпринятых предыдущим филиппинским президентом Бенигно Акино, начатых еще в 2010 году.
В 2016 году островные Филиппины привлекли от инвесторов более $5,8 млрд. Эти инвестиции стали возможны благодаря курсу на создание благоприятных экономических и правовых условий для инвестирования: есть гарантирование возврата средств, реализуется всесторонняя поддержка со стороны государства, привлекательная развитая инфраструктура, на реформирование которой нынешний президент выделил из бюджета более $160 млрд.
Президент Филиппин Родриго Дутерте обещает, что в стране будет возведен аэропорт, который станет новой международной воздушной гаванью и расширена сеть дествующих железных дорог. Эксперты прогнозируют, что средний годовой доход филиппинцев к 2020 году превысит $4000.