Ошибки при открытии своего кафе, которые можно избежать

На примере, одного жителя Белгорода, который в 2011 году открыл в центре свою кофейню "Пыж кафе" (помещение под него он арендовал) можно не вдаваясь в более глубокие детали, вкратце рассмотреть те неприятные моменты, которые в итоге всё же привели его к банкротству. И может это поможет другим избежать такого же в будущем. Предпринимателя зовут Александр Пыж.



Ошибка No 1.

Вкладывал в кафе свои последние деньги. С кредитами не связывался, но теперь считает это своей ошибкой: - если бы половину стартового капитала он занял бы в банке, то возврат кредита заставил бы его более ответственнее относится к своему открытому делу. Банк всегда требует предоставить ясный бизнес-план и этот же документ позволяет своевременно увидеть, что бизнес начал проседать и тогда предприниматель принял бы своевременные меры, удержал бы бизнес на плаву.



Ошибка No 2.

Лишний персонал. Сейчас Саша понимает, что 9 работников кафе - это много. У него было ИП и работу приходящего бухгалтера он мог делать и сам. Также он мог делать работу и своего арт-директора (у него было кафе с упором на творческих людей). Вот уже минус два сотрудника. Не нужен был особо и исполнительный директор - Саша мог тоже заменить его собой. А работу 2-х стюардов мог сделать и один. Итак, вместо 9 человек, вполне достаточно и 5. Экономия на зарплатном фонде вышла бы вполне себе ощутимая.



Ошибка No 3.

Не сдавал помещение кафе в субаренду и излишняя благотворительность. Общая площадь кафе была 300 кв.м из которых половина приходилась на подвал. И вот подвал Саша отдавал всегда бесплатно в пользование сторонним организаторам мероприятий, типа викторины: Что? Где? Когда?, а сдавай бы он хотя бы процентов 30 своих площадей в субаренду, то это дополнительно принесло бы ему 100 тыс. руб. в месяц. Благотворительность хороша для бизнеса, когда есть дополнительные деньги с прибыли, но в его случае он работал в минус.



Ошибка No 4.

Работа с поставщиками из Москвы. Здесь все десерты для кафе, кроме самого фирменного кофе можно было закупать в местности поближе, т.к. торты и десерты привозились из США, отсюда дорогая логистика, плюс изъятие средств из оборота на закупку оптом. Единственно, только по самому кофе было выгодно сотрудничать с Москвой.



Ошибка No 5.

Приобрел для кафе оборудование б/у. А лучше было заплатить на 30% больше, но купить всё новое. Отсюда частые поломки не вели к увеличению прибыли. Причем он покупал это оборудование неправильно, без гарантии на ремонт в случае поломки. И к тому же есть ремонтные мастерские, которые готовы предоставить те же небытовые кофе-машины в пользование на время ремонта неисправных. Вот такими нужно иметь дело, если уж приобрел оборудование б/у.



Ошибка No 6.

Неверно подобранная мебель. Конечно, лучший клиент такого кафе - это тот кто берет кофе с собой, тем более своё кафе Саша открывал в 7 утра. Но не все берут кофе с собой и поэтому ограниченное число посадочных мест (из-за неверно выбранной мебели) сыграли с ним злую шутку. Купи он ранее круглые столы вместо квадратных, то количество посадочных мест выросло бы до 40 (с 32), и выручка увеличилась бы на 25%.



Специально для mmgp.ru



