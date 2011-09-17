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Ошибки при открытии своего кафе, которые можно избежать

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Старый Сегодня, 17:47
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 1,873
Благодарностей: 574
КП: 0.114
Ошибки при открытии своего кафе, которые можно избежать

На примере, одного жителя Белгорода, который в 2011 году открыл в центре свою кофейню "Пыж кафе" (помещение под него он арендовал) можно не вдаваясь в более глубокие детали, вкратце рассмотреть те неприятные моменты, которые в итоге всё же привели его к банкротству. И может это поможет другим избежать такого же в будущем. Предпринимателя зовут Александр Пыж.

Ошибка No 1.
Вкладывал в кафе свои последние деньги. С кредитами не связывался, но теперь считает это своей ошибкой: - если бы половину стартового капитала он занял бы в банке, то возврат кредита заставил бы его более ответственнее относится к своему открытому делу. Банк всегда требует предоставить ясный бизнес-план и этот же документ позволяет своевременно увидеть, что бизнес начал проседать и тогда предприниматель принял бы своевременные меры, удержал бы бизнес на плаву.

Ошибка No 2.
Лишний персонал. Сейчас Саша понимает, что 9 работников кафе - это много. У него было ИП и работу приходящего бухгалтера он мог делать и сам. Также он мог делать работу и своего арт-директора (у него было кафе с упором на творческих людей). Вот уже минус два сотрудника. Не нужен был особо и исполнительный директор - Саша мог тоже заменить его собой. А работу 2-х стюардов мог сделать и один. Итак, вместо 9 человек, вполне достаточно и 5. Экономия на зарплатном фонде вышла бы вполне себе ощутимая.

Ошибка No 3.
Не сдавал помещение кафе в субаренду и излишняя благотворительность. Общая площадь кафе была 300 кв.м из которых половина приходилась на подвал. И вот подвал Саша отдавал всегда бесплатно в пользование сторонним организаторам мероприятий, типа викторины: Что? Где? Когда?, а сдавай бы он хотя бы процентов 30 своих площадей в субаренду, то это дополнительно принесло бы ему 100 тыс. руб. в месяц. Благотворительность хороша для бизнеса, когда есть дополнительные деньги с прибыли, но в его случае он работал в минус.

Ошибка No 4.
Работа с поставщиками из Москвы. Здесь все десерты для кафе, кроме самого фирменного кофе можно было закупать в местности поближе, т.к. торты и десерты привозились из США, отсюда дорогая логистика, плюс изъятие средств из оборота на закупку оптом. Единственно, только по самому кофе было выгодно сотрудничать с Москвой.

Ошибка No 5.
Приобрел для кафе оборудование б/у. А лучше было заплатить на 30% больше, но купить всё новое. Отсюда частые поломки не вели к увеличению прибыли. Причем он покупал это оборудование неправильно, без гарантии на ремонт в случае поломки. И к тому же есть ремонтные мастерские, которые готовы предоставить те же небытовые кофе-машины в пользование на время ремонта неисправных. Вот такими нужно иметь дело, если уж приобрел оборудование б/у.

Ошибка No 6.
Неверно подобранная мебель. Конечно, лучший клиент такого кафе - это тот кто берет кофе с собой, тем более своё кафе Саша открывал в 7 утра. Но не все берут кофе с собой и поэтому ограниченное число посадочных мест (из-за неверно выбранной мебели) сыграли с ним злую шутку. Купи он ранее круглые столы вместо квадратных, то количество посадочных мест выросло бы до 40 (с 32), и выручка увеличилась бы на 25%.

Специально для mmgp.ru

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Старый Сегодня, 18:20
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 17.09.2011
Сообщений: 294
Благодарностей: 19
КП: 0.072
Re: Ошибки при открытии своего кафе, которые можно избежать
Статья интересная, но в первую очередь нужно учитывать, какое это кафе и на кого оно расчитано. Допустим, не всегда можно обойтись меньшим количеством персонала, особенно если заведение позиционирует себя как элитное. Но все эти нюансы уже понятны после того, как проработали некоторое время, ведь и много мебели могут оказаться ненужной и лучше докупить, чем она будет простаивать.
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