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Управляющие возьмутся за физлиц

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#1
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Управляющие возьмутся за физлиц
Несмотря на то, что основные средства на рынок коллективных инвестиций поступают от НПФ, в 2017 году управляющие намерены активнее всего работать именно с физлицами. Снижение ставок по депозитам и популяризация инструментов фондового рынка дают надежду на то, что средства от физлиц будут поступать в УК в ускоренном темпе.



Объем рынка коллективных инвестиций по итогам прошлого года составил 5,5 трлн рублей, свидетельствуют данные обзора рейтингового агентства «Эксперт РА». За год рынок вырос на 0,7 трлн рублей. Причем наиболее активно средства управляющим несли физлица.
Цитата:
«В целом рынок вырос примерно на 18%, сегменты инвестиций физлиц выросли более чем на 22%»
- говорит директор по стратегическому развитию УК «Альфа-Капитал» Вадим Логинов. По его словам, максимальный приток в 2016 году наблюдался в еврооблигационные стратегии ДУ.
Цитата:
«Они давали хорошую доходность при сбалансированных рисках, включая валютный»
- отметил эксперт.

Первая десятка лидеров в рэнкинге УК осталась практически без изменений. Правда, по итогам 4-го квартала УК «Лидер» сумела вернуть пальму первенства, отобранную «Сбербанк Управление активами».Отдельно авторы обзора выделили результаты двух управляющих компаний, опередивших конкурентов: УК «ТКБ Инвестмент Партнерс» и УК «EG Capital Partners».

Наибольшие темпы прироста в абсолютном выражении в 4-м квартале показала УК «ТКБ Инвестмент Партнерс». Объем активов под ее управлением вырос за квартал на 34 млрд рублей. Как рассказали FO в самой компании, по итогам 2016 года этот прирост составил 70 млрд рублей, а объем средств под управлением превысил 345 млрд рублей. Наибольший рост активов пришелся на международные фонды под консультированием. Фонды, инвестирующие в российские акции выросли на 47,6%, страховые резервы - на 46,4%, а пенсионные накопления – на 19,7%.

Цитата:
«В 2016 году мы наблюдали повышенный рост интереса к рублевым активам со стороны нерезидентов. Приток новых инвестиций в российские фонды для международных инвесторов, а также их переоценка привели к росту активов компании на 24 млрд рублей»
- пояснил ситуацию гендиректор «ТКБ Инвестмент Партнерс» Владимир Кириллов.

В относительном выражении, по данным Эксперт РА, лидером прироста стала УК «EG Capital Partners», объем пенсионных накоплений НПФ под управлением которой увеличился на 18% по сравнению с предыдущим кварталом. Крупнейшими институциональными клиентами компании являются НПФ «БУДУЩЕЕ» и НПФ «Телеком-Союз».

В 3-м квартале 2016 года рост активов под управлением EG Capital Partners на 18% стал возможным благодаря получению в доверительное управление дополнительных активов от одного из клиентов.
Цитата:
Связанно это с тем, что команда управляющих «EG Capital Partners» обладает многолетним опытом работы на финансовом рынке и следует в своей работе таким принципам, как консервативный подход к управлению рисками, отказ от спекулятивных операций, приоритет инструментов с фиксированной доходностью
-заявил гендиректор УК «EG Capital Partners» Дмитрий Михайлов.

ВНИМАНИЕ ФИЗЛИЦАМ

Несмотря на то, что в 2017 году все управляющие намерены наращивать клиентскую базу, привлекая новые НПФ, повышенное внимание УК все же хотят обратить на физлиц.

Цитата:
«Притоки по активам физиков мы прогнозируем более интенсивными. Это связано с сохраняющейся тенденцией преобладания по доходности привлекательности инвестиций в ценные бумаги над депозитами»
- говорит Логинов. По его мнению, в следующем году рынок коллективных инвестиций может вырасти до примерно 6,3 трлн рублей, то есть на 16-17%. При этом приток средств от физлиц увеличится на 25%.

Способствовать такому росту интереса физлиц к рынку коллективных инвестиций, по мнению Владимира Кириллова, будет снижение ставок по депозитам. Кроме того, эксперт напомнил, что с 2017 года начал действовать инвестиционный налоговый вычет по ИИС.
Цитата:
«Реальные процентные ставки выше, чем инфляция, ставки по бондам выше, чем по банковским депозитам в рублях и валюте. Эта ситуация продолжится в 2017 году. Начало электронной удаленной идентификации клиентов и упрощение доступа клиентов к удаленной покупке инвестиционных продуктов способствует повышению интереса к инвестициям со стороны физических лиц»
- добавил Кириллов.

Кроме того, управляющие намерены делать ставку не только на стандартные фондовые продукты для физлиц, но и на продукты, связанные со страхованием жизни и пенсионным страхованием. В частности, УК «EG Capital Partners», чтобы повторить блестящий результат последнего квартала прошлого года, предложит программу индивидуального пенсионного страхования.
Цитата:
«По ней частные лица смогут добровольно направлять определенные суммы нам на регулярной основе, а мы будем этими средствами управлять. Также мы разработали 5 стандартных стратегий управления с разными уровнями риска и доходности, что позволит клиентам из числа юридических и физических лиц присоединяться к любой из стратегий исходя из их инвестиционного профиля»
- отметил Дмитрий Михайлов.

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