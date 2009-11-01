Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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FavoriteinvestGroup рефбек 120% + бонусы!

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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:25
#1
Интересующийся
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Возраст: 34
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2013
Сообщений: 65
Благодарностей: 14
КП: 0.000
FavoriteinvestGroup рефбек 120% + бонусы!
Всем привет! Предлагаю рефбек в инвестиционный проект FavoriteinvestGroup в размере 120% что составляет 6% от суммы депозита!
Бонусы:

1. За каждого лично приглашенного партнера с депозитом 100$, выплачиваю бонус 1$ единоразово.

2. За каждого лично приглашенного партнера с депозитом от 100$ до 300$, выплачиваю бонус 1.5$ единоразово.

3. За каждого лично приглашенного партнера с депозитом от 300$ и более, выплачиваю бонус 2.5$ единоразово.

Для получения бонуса, вам необходимо связаться со мной любым удобным способом, сообщить логин партнера и сумму депозита.

Консультации по регистрации в проекте в личке или в скайпе: biz-club1
Условия предоставления:

Регистрация по моей рефссылке, в поле Ваш спонсор должно быть EVP (ссылка в личке или скайпу biz-club1)

После регистрации - отписываемся мне (называете ваш логин) в личке, или скайпе - я проверяю действительно ли вы зарегистрировались подо мной.

Оставляете заявку в этой теме или в личке, скайпе, Ваш аккаунт - сумма сделанного депозита.
Сообщаете мне Ваш номер счета PerfectMoney. В течении 24 часов с момента создания Вашего депозита в проекте я делаю рефбек. Комиссии проекта и платежной системы на получателе.
После получения рефбека отписываемся в этой теме. В случае если инвестор, получивший рефбек, не отписался в теме без уважительной причины – при следующем вкладе оставляю за собой право не предоставить рефбек.
Внимание!!! Данная тема носит информационный характер и не призывает ни к каким действиям, ответственность за свои инвестиции несете вы сами!

Всем профита друзья!
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Последний раз редактировалось Evpserg; Сегодня в 18:19.
Evpserg на форуме  
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Старый Сегодня, 18:11
#2
Профессионал
 
Имя: Richy
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Тайланд, Болгария
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 01.11.2009
Сообщений: 904
Благодарностей: 395
КП: 0.000
Re: FavoriteinvestGroup рефбек 120% + бонусы!
Интересно придумали, эх а я уже зареген))
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Мой топорный блог, 11000$ в сети
Realinvest на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:26
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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