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FavoriteinvestGroup рефбек 120% + бонусы!
Всем привет! Предлагаю рефбек в инвестиционный проект FavoriteinvestGroup в размере 120% что составляет 6% от суммы депозита!
Бонусы:
1. За каждого лично приглашенного партнера с депозитом 100$, выплачиваю бонус 1$ единоразово.
2. За каждого лично приглашенного партнера с депозитом от 100$ до 300$, выплачиваю бонус 1.5$ единоразово.
3. За каждого лично приглашенного партнера с депозитом от 300$ и более, выплачиваю бонус 2.5$ единоразово.
Для получения бонуса, вам необходимо связаться со мной любым удобным способом, сообщить логин партнера и сумму депозита.
Консультации по регистрации в проекте в личке или в скайпе: biz-club1
Условия предоставления:
Регистрация по моей рефссылке, в поле Ваш спонсор должно быть EVP (ссылка в личке или скайпу biz-club1)
После регистрации - отписываемся мне (называете ваш логин) в личке, или скайпе - я проверяю действительно ли вы зарегистрировались подо мной.
Оставляете заявку в этой теме или в личке, скайпе, Ваш аккаунт - сумма сделанного депозита.
Сообщаете мне Ваш номер счета PerfectMoney. В течении 24 часов с момента создания Вашего депозита в проекте я делаю рефбек. Комиссии проекта и платежной системы на получателе.
После получения рефбека отписываемся в этой теме. В случае если инвестор, получивший рефбек, не отписался в теме без уважительной причины – при следующем вкладе оставляю за собой право не предоставить рефбек.
Внимание!!! Данная тема носит информационный характер и не призывает ни к каким действиям, ответственность за свои инвестиции несете вы сами!
Всем профита друзья!
Последний раз редактировалось Evpserg; Сегодня в 18:19.