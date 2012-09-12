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Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
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Стало известно, сколько сэкономил Киев благодаря электронным закупкам
Проведение электронных закупок в 2016 году позволило сэкономить более 500 млн грн городского бюджета, утверждают в Киевской городской государственной администрации.
“Благодаря проведению электронных закупок за год сэкономили около 532 млн грн”, – сказал руководитель аппарата Киевской горгосадминистрации Владимир Бондаренко на брифинге в понедельник.
Он сообщил, что за год было проведено 47120 закупок на платформе электронных тендеров.
По материалам Интерфакс-Украина
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#2
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Re: Стало известно, сколько сэкономил Киев благодаря электронным закупкам
Недавно еще Бальчун (который железкой руководит) рассказал, сколько железка сэкономила благодаря системе Прозоро.
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