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Стало известно, сколько сэкономил Киев благодаря электронным закупкам

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Старый Сегодня, 17:19
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
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награды Волшебный горшочек 
Стало известно, сколько сэкономил Киев благодаря электронным закупкам
Проведение электронных закупок в 2016 году позволило сэкономить более 500 млн грн городского бюджета, утверждают в Киевской городской государственной администрации.

“Благодаря проведению электронных закупок за год сэкономили около 532 млн грн”, – сказал руководитель аппарата Киевской горгосадминистрации Владимир Бондаренко на брифинге в понедельник.

Он сообщил, что за год было проведено 47120 закупок на платформе электронных тендеров.

По материалам Интерфакс-Украина
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moskva на форуме  
Старый Сегодня, 17:33
#2
Профессионал
 
Имя: Влад
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 22.12.2015
Сообщений: 2,305
Благодарностей: 757
КП: 0.271
Re: Стало известно, сколько сэкономил Киев благодаря электронным закупкам
Недавно еще Бальчун (который железкой руководит) рассказал, сколько железка сэкономила благодаря системе Прозоро.
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Не верьте всему, что вам говорят.
Влад555 на форуме  
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