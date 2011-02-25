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Рост пенсий в 2017 году. Реальность или химера?

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#1
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Имя: Сергей
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Инвестирую в: Доверительное управление
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Рост пенсий в 2017 году. Реальность или химера?
Максим Топилин, министр труда и социальной защиты РФ, вчера сообщил, что рост реальных пенсий в 2017 году составит 2,1% по сравнению с 2016 годом. Основой роста будут пресловутые 5000 рублей, выплаченные пенсионерам в 2017 году за отсутствие индексаций в 2016 году.
По данным информагенств, инфляция в России составляла в 2015 году - 13,5%, 2016 - 12,2%, на 2017 год максимальная инфляция прогнозируется на уровне, не превышающем 10% со снижением к концу года до 4%.
В 2016 году индексаций у пенсий не было, значит произошло снижение покупательной способности пенсий на 12,2%.
В 2017 году обещаны индексации в феврале и апреле, но суммарная сумма индексаций, по словам Топилина не превысит 2,1% с учетом выплаченных 5000 рублей.
Если принять среднегодовую инфляцию в размере 7%, возможно, она будет и больше, то снижение реальной покупательной способности пенсий сократится почти на 5% в 2017 году. Ну, и где оно, повышение пенсий в 2017 году?

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