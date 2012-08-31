Швеция тестирует блокчейн для регистрации прав на землю

Под руководством Шведской Национальной Земельной Службы и блокчейн стартапа ChromaWayc был выпущен проект в июне, который имеет поддержку от консалтинговой фирмы Kairos Future и поставщика телефонных услуг связи Telia. В настоящее время проект продвигается вперед с добавлением двух банков, которые специализируются на ипотеке, Landshypotek и SBAB.
Генеральный директор ChromaWay Хенрик Хьелт (Henrik Hjelte) сказал, что релиз sandbox (песочница) будет стремиться протестировать платформу в разрезе бизнеса, законодательства и системы безопасности, позволяя при этом общественности протестировать интерфейс и внутреннюю реализацию.
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«Система не будет ещё подключена к реальным данным в марте, но она продемонстрирует, как всё будет выглядеть, так как если бы она была заполнена реальными данными и интегрирована в различные субъекты услуг», —
сказал Хьелт.
Он также отметил, что в этот момент больше пользователей из различных слоев населения, как ожидается, присоединятся к усилиям в этой области, заявив:
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«Мы будем приглашать регулирующие органы, правительственные учреждения и другие действующие лица в этой сфере для обзора платформы и блокчейн технологии, чтобы обеспечить обратную связь по проекту с юридической, коммерческой и технической точки зрения»
Проект может стать первым рабочим пример идеи, которая уже давно захватил воображение общественности.
Начиная с 2015 года, правительствами различных стран, в том числе Гондурас и Грузия, было сказано, что рассматривали такие системы, хотя ни один из них не видел крупномасштабного тестирования.
Налаживание отношений
Тем не менее, перед запуском Хьелт сказал, что есть ещё много работы, которую предстоит сделать.
Следует отметить, что есть различия между системами SBAB и Landshypotek, которые в настоящее время должны быть переведены на общую систему блокчейн.
Блокчейн будет основывать технологии ChromaWay, участники которой ранее сказали, что будет обеспечена прозрачность и конфиденциальность в общем реестре.
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«Мы хотим исправить все болевые точки в sandbox (песочнице) приложении, которое будет выпущено в марте», —
продолжил он.
Хьелт пришел к выводу:
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«Прямо сейчас мы завершаем сделки на собственность, структура которого будет продолжать совершенствоваться, когда мы получим больше обратной связи от различных субъектов»