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За газ Белоруссия задолжала России полмиллиарда долларов

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Старый Сегодня, 17:05
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За газ Белоруссия задолжала России полмиллиарда долларов

Сумма долга Белоруссии за поставки российского газа достигла порядка 550 миллионов долларов, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. Он также отметил, что Россия настаивает на оплате Белоруссией долга за поставки газа в 2016 году в полном объеме, подвижек в переговорах по этому вопросу пока нет.

Ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко выразил надежду на то, что стороны достигнут компромисса по нефтегазовому вопросу не позднее второго квартала 2017 года.

С начала 2016 года Белоруссия ведет переговоры с Россией о снижении цен на газ. Так, Белоруссия настаивала на 73 долларах за тысячу кубометров вместо 132 долларов. В ответ на недоплату Белоруссией около 300 миллионов долларов за поставленный газ Россия более чем на треть сократила поставки беспошлинной нефти в республику.

В конце 2016 года Белоруссия перечислила России аванс, однако Дворкович тогда заявил, что Россия вернула его и настаивает на полном исполнении газового контракта. При этом Дворкович не исключал, что урегулирование газового вопроса с Белоруссией возможно и в судебном порядке, так как дело уже находится в суде, передает ТАСС.

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