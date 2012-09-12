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В Чили производитель туалетной бумаги выплатит каждому ребенку по $10

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В Чили производитель туалетной бумаги выплатит каждому ребенку по $10
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Чилийская деревообрабатывающая компания CMPC выплатит всем несовершеннолетним жителям страны компенсацию за своей сговор с конкурирующей компанией SCA относительно цены на производимую ими туалетную бумагу, сообщает новостной портал 24 Horas.

По его данным, из-за сговора CMPC с SCA чилийские потребители с 2000 по 2011 годы переплачивали за этот предмет первой необходимости. Теперь CMPC выплатит всем чилийцам младше 18 лет примерно по десять долларов.

Общая сумма компенсации составит 150 миллионов долларов, уточняет портал. Выплаты пройдут в три этапа.
https://news.mail.ru/economics/28581889/
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