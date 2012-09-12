Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Заработок в интернете окончился сроком.

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Старый Сегодня, 16:00
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 864
Благодарностей: 63
КП: 0.070
Заработок в интернете окончился сроком.



Заработок в интернете окончился сроком.

Сообщается, что на протяжении всего 2016 года группа людей использовала уязвимости в банковских программах.

"Хакеры" приобретали товары через интернет-магазины на зарубежных доменах и проводили расчеты банковской картой. После снятия средств, на карту зачислялись бонусы, после чего они отменяли покупку. В результате - и бонусы, и деньги на счету.

Сумма одной покупки могла достигать $1тыс. Всего было проведено около тысячи операций и получено бонусов на сумму около миллиона гривень.

Злоумышленникам инкрименируется статья за мошенничество.

специально для mmgp.ru
уникальность текста 100%
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forfor на форуме  
Старый Сегодня, 16:02
#2
Интересующийся
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Регистрация: 28.01.2017
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Заработок в интернете окончился сроком.
а я всегда знал, что покупки через интернет, это гиблое дело)
__________________
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Bibipka на форуме  
Старый Сегодня, 16:43
#3
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 23.07.2014
Сообщений: 499
Благодарностей: 231
КП: 0.276
Re: Заработок в интернете окончился сроком.
Цитата:
Сообщение от Bibipka Посмотреть сообщение
а я всегда знал, что покупки через интернет, это гиблое дело)
гиблое дело- пытаться хитрить с банковской системой, хоть она и несовершенна
__________________
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назаревич на форуме  
Старый Сегодня, 16:49
#4
Мастер
 
Регистрация: 25.09.2014
Сообщений: 6,831
Благодарностей: 1,630
КП: 0.047

награды Волшебный горшочек 
Re: Заработок в интернете окончился сроком.
Что они незаконного делали?
__________________
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assss на форуме  
Старый Сегодня, 16:52
#5
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,708
Благодарностей: 6,175
КП: 0.209

награды Волшебный горшочек 
Re: Заработок в интернете окончился сроком.
Тема как будто не полная, не всё понятно
__________________
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moskva на форуме  
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