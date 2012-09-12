Заработок в интернете окончился сроком.
Сообщается, что на протяжении всего 2016 года группа людей использовала уязвимости в банковских программах.
"Хакеры" приобретали товары через интернет-магазины на зарубежных доменах и проводили расчеты банковской картой. После снятия средств, на карту зачислялись бонусы, после чего они отменяли покупку. В результате - и бонусы, и деньги на счету.
Сумма одной покупки могла достигать $1тыс. Всего было проведено около тысячи операций и получено бонусов на сумму около миллиона гривень.
Злоумышленникам инкрименируется статья за мошенничество.
специально для mmgp.ru
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