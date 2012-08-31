Испанская налоговая служба берет на вооружение новые информационные технологии

В текущем году Испанская налоговая служба разработает новые информационно-технические средства для усиления контроля за крупными состояниями и имуществом. По словам директора данного ведомства, Сантьяго Менендеса, речь идет о «значительном качественном скачке», который позволит получать больше информации об уклонении от уплаты налогов и других видах мошенничества в данной сфере.
В частности, предполагается впервые совместить две модели налоговой отчетности: 720 (об имуществе и денежных средствах за рубежом) и 750 (декларация в рамках налоговой амнистии). Также разработано приложение, позволяющее производить на основе полученных данных поиск подставных или фиктивных компаний, фирм-однодневок, выявлять искажение сведений об имуществе и доходах, а также незаконные финансовые операции.
Испанские налоговики решили обратить более пристальное внимание и на современные способы платежей с использованием различных видов криптовалюты, платформ-посредников или мобильных телефонов. Пока возможность получения информации о транзакциях, осуществленных данными способами, находится в стадии изучения.