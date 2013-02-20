Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,567 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап Cybellum по предотвращению кибератак «нулевого дня» привлек $2,5 млн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:24
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:11
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 4,525
Благодарностей: 1,412
КП: 0.156

награды Волшебный горшочек 
Стартап Cybellum по предотвращению кибератак «нулевого дня» привлек $2,5 млн

Стартап Cybellum по предотвращению хакерских атак «нулевого дня» привлек $2.500.000.

Стартап из Израиля, который работает над кибербезопасностью под названием Cybellum привлек $2.500.000 в первом этапе венчурного финансирования возглавляемый инвестфондом Blumberg Capital.

Компания использует привлеченные средства для расширения своей деятельности, в том числе и на открытие офиса США в 2017 году, а так же для своих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (англ. Research and Development, R&D).

Стартап Cybellum основан в 2015 году генеральным директором Вячеславом Бронфманом и его заместителем Майклом Энгстлером, ветеранами разведывательного корпуса Армии обороны Израиля.

Миссией израильского стартапа Cybellum является поиск решений для уязвимостей кибератак, разработку и создание платформы для предотвращения кибератак «нулевого дня».

0day (англ. zero day) — термин, обозначающий неустранённые уязвимости и вредоносное ПО, которые еще не исправлены и против которых нет защитных решений.

Стартап-компания также объявила об открытии трех новых уязвимостей нулевого дня, которые в настоящее время еще не опубликованы, не исправлены и являются потенциально опасными и активно используются при хакерских атаках.

Перевод специально для форума MMGP.

__________________
Реклама: Инвестируй с доходностью 10% в месяц в USD в проекты группы WinBetting!

Выгодный обмен
Denver10 на форуме  
Ответить
Метки
startup, инвестирование, инвестиции в стартап, стартап, стартапы
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:24
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап по кибербезопасности Kenna привлек $15 млн. TTLuck2017 Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.12.2016 21:18
Свадебный стартап Zola привлек 25 млн.$ beautiful2w Новости в мире финансов и инвестиций 23 27.11.2016 13:33
Украинский стартап Lit-Era привлек $50 тыс Tigrenish Политика и экономика 12 16.11.2016 21:15
Образовательный стартап Udacity привлек $105 млн. Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 0 21.11.2015 00:14
Стартап BrightBytes привлек 33 млн долларов Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.07.2015 19:56

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
Archos готовит пять доступных смартфонов на Android 6.0
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар all-hyips
12 Daily Club - 12dailyclub.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
перевод на банковский счет брокера
От epolekov в разделе «Электронные платежные системы»
Аватар dengov
Доступный интернет сделает полмиллиарда людей богаче
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Секретные коды мобильных телефонов (2009) / Адаменко М. (2009) DjVu
От Screb в разделе «Софт»
Аватар O.Andru
Разработан механизм защиты заемщиков по валютным жилищным кредита
От O.Andru в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube