Стартап Cybellum по предотвращению кибератак «нулевого дня» привлек $2,5 млн

Стартап Cybellum по предотвращению хакерских атак «нулевого дня» привлек $2.500.000.



Стартап из Израиля, который работает над кибербезопасностью под названием Cybellum привлек $2.500.000 в первом этапе венчурного финансирования возглавляемый инвестфондом Blumberg Capital.



Компания использует привлеченные средства для расширения своей деятельности, в том числе и на открытие офиса США в 2017 году, а так же для своих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (англ. Research and Development, R&D).



Стартап Cybellum основан в 2015 году генеральным директором Вячеславом Бронфманом и его заместителем Майклом Энгстлером, ветеранами разведывательного корпуса Армии обороны Израиля.



Миссией израильского стартапа Cybellum является поиск решений для уязвимостей кибератак, разработку и создание платформы для предотвращения кибератак «нулевого дня».



0day (англ. zero day) — термин, обозначающий неустранённые уязвимости и вредоносное ПО, которые еще не исправлены и против которых нет защитных решений.



Стартап-компания также объявила об открытии трех новых уязвимостей нулевого дня, которые в настоящее время еще не опубликованы, не исправлены и являются потенциально опасными и активно используются при хакерских атаках.



Перевод специально для форума MMGP.



