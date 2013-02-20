Стартап Cybellum по предотвращению кибератак «нулевого дня» привлек $2,5 млн

Стартап Cybellum по предотвращению хакерских атак «нулевого дня» привлек $2.500.000.
Стартап из Израиля, который работает над кибербезопасностью под названием Cybellum
привлек $2.500.000 в первом этапе венчурного финансирования возглавляемый инвестфондом Blumberg Capital
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Компания использует привлеченные средства для расширения своей деятельности, в том числе и на открытие офиса США в 2017 году, а так же для своих научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (англ. Research and Development, R&D).
Стартап Cybellum
основан в 2015 году генеральным директором Вячеславом Бронфманом и его заместителем Майклом Энгстлером, ветеранами разведывательного корпуса Армии обороны Израиля.
Миссией израильского стартапа Cybellum
является поиск решений для уязвимостей кибератак, разработку и создание платформы для предотвращения кибератак «нулевого дня».
0day (англ. zero day)
— термин, обозначающий неустранённые уязвимости и вредоносное ПО, которые еще не исправлены и против которых нет защитных решений.
Стартап-компания также объявила об открытии трех новых уязвимостей нулевого дня, которые в настоящее время еще не опубликованы, не исправлены и являются потенциально опасными и активно используются при хакерских атаках.
Перевод специально для форума MMGP
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