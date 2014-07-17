Сбербанк и eToro запустят совместное предприятие

Инструменты социального трейдинга станут доступны российским пользователям.
Проект по созданию совместного предприятия Сбербанка и международной компании eToro — онлайн-платформы для инвестирования на финансовых рынках находится в активной проработке с ЦБ и может быть реализован в конце 2017 года. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на пресс-службу Сбербанка.
Напомним, Сбербанк получил небольшую долю в международной компании eToro и планировал в 2016 году создать СП двух компаний для работы в России, говорил в феврале прошлого года глава банка Герман Греф. Социальная трейдинговая платформа eToro предоставляет трейдерам доступ к различным финансовым инструментам. В ноябре 2015 года фонд Сбербанка SBT Venture Capital стал акционером eToro, вложив вместе с китайской компанией Ping An совокупно $27 млн.
Как отмечают в Сбербанке, в свете введения с 1 января 2016 года регулирования валютного рынка и принципов eToro работать в полном соответствии с юрисдикцией страны, где предоставляются услуги, на текущий момент ведется активное обсуждение с регулятором, каким образом можно предоставить пользователям России максимально обширный перечень инструментов социального трейдинга.
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