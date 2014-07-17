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Сбербанк и eToro запустят совместное предприятие

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Старый Сегодня, 14:17
#1
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
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Сбербанк и eToro запустят совместное предприятие

Инструменты социального трейдинга станут доступны российским пользователям.

Проект по созданию совместного предприятия Сбербанка и международной компании eToro — онлайн-платформы для инвестирования на финансовых рынках находится в активной проработке с ЦБ и может быть реализован в конце 2017 года. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на пресс-службу Сбербанка.

Напомним, Сбербанк получил небольшую долю в международной компании eToro и планировал в 2016 году создать СП двух компаний для работы в России, говорил в феврале прошлого года глава банка Герман Греф. Социальная трейдинговая платформа eToro предоставляет трейдерам доступ к различным финансовым инструментам. В ноябре 2015 года фонд Сбербанка SBT Venture Capital стал акционером eToro, вложив вместе с китайской компанией Ping An совокупно $27 млн.

Как отмечают в Сбербанке, в свете введения с 1 января 2016 года регулирования валютного рынка и принципов eToro работать в полном соответствии с юрисдикцией страны, где предоставляются услуги, на текущий момент ведется активное обсуждение с регулятором, каким образом можно предоставить пользователям России максимально обширный перечень инструментов социального трейдинга.


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Старый Сегодня, 14:20
#2
Мастер
 
Имя: Марсель
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 17.07.2014
Сообщений: 2,462
Благодарностей: 4,801
Записей в блоге: 12
КП: 1.537
Re: Сбербанк и eToro запустят совместное предприятие
Цитата:
Сообщение от OPLOTT Посмотреть сообщение
eToro — онлайн-платформы для инвестирования на финансовых рынках находится в активной проработке с ЦБ и может быть реализован в конце 2017 года. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на пресс-службу Сбербанка.
Понаблюдать точно нужно за развитием данной площадки уж можно, посмотрим что в итоге выйдет.
__________________
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Старый Сегодня, 14:31
#3
Специалист
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 758
Благодарностей: 169
КП: 0.119
Re: Сбербанк и eToro запустят совместное предприятие
Очередной проект от сбера? Ну что ж стоит приглядеться и почитать отзывы.
grebnev вне форума  
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