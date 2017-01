Анна Чернобай Профессионал

ICO и краудсейл: юридический ликбез для криптоинвесторов



Уже через год Ethereum привлекает более 30 000 BTC в ходе краудсейла. В 2016 году около 30 000 BTC удается привлечь блокчейн-платформе Waves, а децентрализованный венчурный фонд The DAO собирает рекордную сумму криптовалютных инвестиций — более 12 миллионов ETH. Совокупный объем инвестиций, привлеченных проектам The DAO, Ethereum и Waves, составляет почти 195 миллионов долларов.



Несмотря на то, что с момента первого сбора средств в криптовалюте прошло более трех лет, по сей день многие ICO и краудсейлы напоминают продажу корпоративных прав компании, которой не существует, равно как и не существует, например, терм-шита (соглашения о намерениях), в котором сторона взяла на себя обязательство по ее учреждению. То есть нет ни юридического лица, ни обязательства по его учреждению, ни акций. Есть только landing page, тред на bitcointalk и красивая инфографика с замысловатым роадмапом. Может, еще и короткое видео о проекте со смешной озвучкой.



Вместе с тем далеко не все проекты указывают данные о членах команды проекта или размещают хотя бы какие-то минимальные Token Sale Conditions на веб-сайте, не говоря уже об условиях (правилах) использования сервиса. Не до конца понятно, по какой причине, но многим инвесторам нравится и так. Точнее, нравилось до недавнего времени. Теперь ICO все чаще начинает отпугивать людей, во всяком случае многих пользователей bitcointalk это слово, как минимум, настораживает.



Выходом из этой, казалось бы, патовой ситуации стали, как ни странно, легитимация криптовалютных проектов и легализация процедуры привлечения инвестиций в них.



FirstBlood, ICONOMI и SingularDTV (последний собрал во время краудсейла 7,5 миллиона долларов всего за 15 минут) – вот неполный список проектов, сделавших шаг к проведению краудсейла максимально в легальном поле: проекты учредили юридическое лицо и опубликовали в том или ином виде правила проведения ICO, с которыми пользователь соглашался в ходе использования веб-сайта, регистрации или покупки токенов.



Правовой статус ICO и краудсейла



При этом ни ICO, ни краудсейл нельзя назвать как легальными, так и нелегальными способами привлечения инвестиций в проект. Их правовой статус, порядок проведения и требования к компаниям, которые собираются таким образом собрать средства, на данный момент не определены ни в одной стране мира. Не существует и неофициальных правил их проведения, с которыми можно было бы ознакомиться на общепризнанном ресурсе и с которыми согласна большая часть криптосообщества.



По сути, криптовалютная деятельность осуществляется в неформальном секторе экономики (System D), а статус самой криптовалюты находится в правовом вакууме (так называемой «серой зоне»). Кроме того, сложно определить и правовую природу отношений, возникающих при проведении ICO или краудсейла. Ведь классическими отношениями финансирования назвать их сложно. Можно ли их отождествлять с алеаторными (рисковыми) – вопрос также спорный. Очевидно, что это именно тот случай, когда право не успевает за развитием технологий.



В то же время можно с уверенностью сказать, что в основе таких отношений лежит репутация людей, стоящих за криптовалютным стартапом, и доверие пользователей (потенциальных инвесторов). Один из ярких примеров этому – краудсейл криптовалютной биржи Kuna, успешность которого напрямую зависела от репутации ее основателя Михаила Чобаняна.



Что общего с IPO и краудфандингом (краудинвестингом)?



По большому счету, ICO можно рассматривать как аналог первичному публичному размещению акций (Initial Public Offering), а краудсейл – в качестве аналога краудфандингу (краудинвестингу).



Разница в том, что при IPO инвестор получает настоящие акции, а в случае с ICO — так называемые криптоакции — криптографические токены, акциями по сути не являющиеся, но позволяющие инвестору получать часть прибыли компании. Аналогичная разница между краудинвестингом и краудсейлом.



Кроме того, проведение IPO и краудинвестинга, как правило, урегулировано национальным законодательством (в отличие от ICO и краудсейла).



Так, например, в США для публичного размещения акций их эмитент (компания, обязательно инкорпорированная как акционерное общество) должен быть зарегистрирован в SEC (Комиссии по ценным бумагам и биржам). Сам процесс регистрации – сложный и длительный.



В то же время, компании необходимо раскрыть достаточно большой объем информации (в том числе и финансовую отчетность). Вместе с тем каждая фондовая биржа устанавливает собственные требования к эмитенту для прохождения процедуры листинга (включения ценных бумаг в биржевый список). Так, биржа может определить необходимое количество акционеров, размер дохода компании за последний год или стоимость активов и т.д.



Проведение краудфандинга в США возможно лишь на специальных порталах для сбора средств или через брокеров. Как первые, так и последние имеют право оказывать соответствующие услуги лишь после регистрации в SEC. Также существуют ограничения по количеству денежных средств, которые может собрать компания. При этом, как и в случае с IPO, эмитент должен предоставлять SEC и инвесторам финансовую отчетность и некоторую другую информацию.



Все это усложняет процесс привлечения инвестиций в проект на ранней стадии его развития, но в то же время предоставляет гарантии инвесторам. В случае с ICO процесс привлечения инвестиций – гораздо легче, но пользователи никак не застрахованы.



Может ли биржа, торгующая криптовалютой, вместо того, чтобы проводить краудсейл, привлечь средства с помощью краудинвестинга, предоставив таким образом соответствующие гарантии инвесторам? Однозначно да. Более того, Bitstamp, Kraken и ShapeShift именно таким способом и осуществляли сбор средств.



Да и в целом, сейчас любой криптовалютный проект может абсолютно легально провести краудинвестинг, а инвестор, соответственно, получить акции реальной компании. Возможно это сделать, например, через платформу BnkToTheFuture. С ее помощью привлекли инвестиции не только перечисленные выше биржи, но и такие знаковые проекты, как Factom, MaidSafe и Synereo.



Что делать и куда бежать потенциальному участнику ICO



В первую очередь нужно иметь в виду, что содержание красивых постов на bitcointalk существенно отличается от положений в том же Token Sale Agreement. И нередко после ознакомления с последним оказывается, что акционеры компании таковыми не являются, а токены подтверждают не корпоративные права участников ICO (краудсейла), а, например, их права на участие в проекте (или в системе).



В большинстве случаев в соглашении о продаже прямо предусмотрено, что токены не являются акциями или другими ценными бумагами. В таком случае, кроме как «фантики», их по-другому и не назовешь.



Более того, как правило, покупая токен или даже просто используя сайт, пользователь подтверждает, что имеет достаточное представление о криптовалютах и блокчейне, а также необходимые знания для того, чтобы участвовать в ICO. После этого он становится участником криптовалютного фандрайзинга на свой страх и риск и вместе с тем отказывается от претензий к компании и возможности возмещения своих средств.



О написанных капслоком положениях относительно отказа пользователя от гарантий со стороны компании (Disclaimer of Warranties) и ограничения ответственности последней (Limitation of Liability) уже слышали, наверное, многие. Но почему-то читает их далеко не каждый участник краудсейла.



С первого взгляда может показаться, что на правила, размещенные на сайте, можно не обращать должного внимания и не ознакамливаться с ними. Но на самом деле, они и являются обязательным для сторон соглашением. Это именно тот случай, когда нужно быть настоящим буквоедом и ставить под сомнение каждую фразу на сайте или в социальных сетях, как бы красиво она не звучала. Потому что в правилах проведения ICO или в соглашении о продаже токенов формулировки могут существенно отличаться.



Это сложно, и, как показывает практика, далеко не каждый потенциальный инвестор криптовалютного проекта готов тратить время на вычитку пусть даже и нескольких страниц соглашения на английском языке. Многие просто ограничиваются тредом на bitcointalk и описанием проекта и краудсейла на сайте, не читая даже Whitepaper.



Но и в этом случае у пользователей есть выбор — обращаться к сторонним компаниям или знакомым экспертам для проведения аудита такого проекта и его ICO. Ну, а что касается самих криптовалютных проектов, то они уже давно заказывают краудсейлы «под ключ» у все тех же компаний или отдельных экспертов.



Подводя итог, напомним, что не стоит забывать и о негласных индикаторах добросовестных намерений проекта, который проводит криптовалютный фандрайзинг:

Наличие всех необходимых соглашений и правил, опубликованных на веб-сайте в качестве публичной оферты. Готовый рабочий прототип. Грамотно составленные WP и остальная документация. Наличие escrow (специальный условный счет, на котором учитываются имущество, документы или денежные средства до наступления определенных обстоятельств или выполнения определенных обязательств). Инкорпорированность (регистрация) самой компании. Незапятнанная репутация людей, стоящих за проектом.

