Moto Z (2017) cможет предложить дополнительный способ биометрической авторизации

На прошлой неделе в базе данных популярного бенчмарка Geekbench был замечен неанонсированный смартфон Moto с модельным номером XT1650. В его характеристиках указаны восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 835 и 4 ГБ оперативной памяти. Учитывая это, есть все основании полагать, что перед нами наследник флагманского Moto Z. Из прошлогодних заявлений Lenovo следует, что смартфон будет совместим со всеми существующими модулями Moto Mods. Также Moto Z (2017) может получить сканер радужной оболочки глаза, как в Galaxy Note 7. Такие слухи появились на основании нового патента Motorola.
Изображённый в патенте смартфон напоминает прошлогодний Moto Z. Под экраном можно разглядеть небольшой сканер отпечатков пальцев, а по бокам от него находятся инфракрасные датчики для активации дисплея по взмаху руки или при вытаскивании из кармана. При этом видно, что аппарат способен распознавать пользователя по радужной оболочке глаза. Правда, неясно, почему человек на рисунке изображён в очках.
Точная дата анонса новинки ещё неизвестна.
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