Специалисты OnePlus показали преимущества быстрой зарядки Dash Charge

Большинство современных смартфонов с трудом доживает до конца рабочего дня, если ими активно пользоваться. Революций в мире аккумуляторов в ближайшее время не предвидится, поэтому производители пытаются улучшить автономность мобильных устройств путём оптимизации программного обеспечения, а также использования технологий быстрой зарядки, чтобы за короткое время можно было зарядить значительную часть батареи. Компания OnePlus решила продемонстрировать эффективность её технологии Dash Charge во флагманском смартфоне OnePlus 3T, чтобы доказать, что даже 30 минут зарядки может хватить на целый день.
В коротком видео OnePlus показывает превосходство Dash Charge в OnePlus 3T в сравнении с другими технологиями быстрой зарядки. В качестве примера был выбран Google Pixel XL с аккумулятором ёмкостью 3 450 мАч. У OnePlus 3T, напомним, ёмкость батареи составляет 3 400 мАч. Оба смартфона были подключены к быстрой зарядке и на протяжении 30 минут оставались в активном состоянии с включённой навигацией в картах Google. За это время Google Pixel XL зарядился только на 21%, тогда как OnePlus 3T - с 1% до 57%.
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