ФГВФЛ упростил доступ к участию в аукционах

Фонд гарантирования вкладов физлиц снял ограничения относительно перечня лиц, которые могут участвовать в аукционах по продаже прав требования по кредитам.
Фонд считает, что это максимально расширит круг потенциальных покупателей и поспособствует росту поступлений от продажи активов банков-банкротов. Претендовать на покупку прав требований по кредитам смогут любые физические и юридические лица, помимо самих заемщиков и поручителей по таким договорам.
Ранее покупать права требования по кредитам на аукционах могли только финансовые компании и это не устраивало кредиторов неплатежеспособных банков.
«Мы надеемся, что снятие ограничений и расширение круга покупателей, способствовать росту конкуренции между участниками аукциона, а следовательно, и цены продажи. Это важно, ведь 80% активов неплатежеспособных банков – это кредиты. Кроме того, внесенные изменения позволят нам увидеть реальных покупателей финансовых активов. Это, в свою очередь, будет способствовать повышению прозрачности рынка», – отметила директор департамента консолидированной продажи и управления активами Юлия Берещенко.
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