Railsbank выпускает банковскую и комплаенс платформу​

Railsbank анонсировал о выпуске банковской и комплаенс платформы, а также заявил о доступности своего API для разработчиков.
С помощью новой программы, клиенты получат доступ к основной цифровой банковской платформе и полный спектр финансовых услуг, обеспечивая при этом соответствие нормативным требованиям за счет соблюдения технологии брандмауэра Railsbank.
Финансовые услуги, такие как выдача карт, передача, приём и перевод денег, а также доступ к кредитам предоставляются партнерами финансовых услуг. Филиал Credit Mutuel Arkéa – Arkéa Banking Services – является одним из них. Компания подписалась быть первым поставщиком SEPA и IBAN платежей по всей Европе.
Railsbank приглашает тех, кто заинтересован в раннем доступе к API зарегистрироваться на сайте railsbank.com.
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