Днепровский бизнесмен покупает компанию Business Consulting Agency LTD



Бизнесмен из Днепра, Вадим Ермолаев, получил одобрение Антимонопольного комитета Украины на покупку компании Business Consulting Agency LTD, которая контролирует днепровское ООО“Торговый Дом “Агроальянс” – официального дилера сельхозтехники CASE IN (США).



По данным сайта АМКУ, до последнего времени компания Business Consulting Agency контролировалась гражданами Дании и Украины, а после сделки гражданин Украины потеряет контроль над этой компанией.



Как известно В.Ермолаев работает в различных сферах бизнеса: реализовывает строительную технику под ТМ Liebherr и сельхозтехнику New Holland. Кроме этого, он занимается торговлей сельхозкультурами, спиртными напитками в Днепропетровской области, а также предоставлением транспортных услуг для перевозки грузов и арендой нежилой недвижимости в Днепропетровской области и в Киеве. Вдобавок к этому, В. Ермолаев сдает в аренду полиграфическое оборудование для выпуска упаковки из картона и бумаги, предоставляет информационные услуги в медицинской сфере в Днепропетровской области.



Бизнесмену принадлежит торгово-промышленная корпорация “Алеф”, которая владеет рядом торгово-развлекательных, торгово-деловых и жилых комплексов в Днепре.



