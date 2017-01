MoneyGram теперь станет китайским

Alibaba через свое финансовое подразделение покупает американский сервис денежных переводов за $880 млн.



Компания Ant Financial, которая является финансовым подразделением китайского интернет-гиганта Alibaba, объявила о предстоящей сделке по покупке американского сервиса денежных переводов MoneyGram за $880 млн. Стоимость сделки на 20% больше стоимости акций MoneyGram на момент закрытия торгов в среду.



Сделку планируют завершить во второй половине 2017 года в случае ее одобрения акционерами MoneyGram и регулирующими органами.



В своем сообщении Ant Financial пообещала "предоставлять потребителям в более чем 200 странах удобные и доступные финансовые услуги в рамках выполнения своей основной задачи - обеспечения равного доступа к финансовым услугам по всему миру".



Отметим, что Ant Financial, которая не так давно носит название Ant Financial Services Group, является оператором сервиса Alipay – одной из крупнейших платежных онлайн-платформ Китая. Кроме этого, финансовое подразделение Alibaba владеет компанией Yuebao, управляющей крупнейшим в стране фондом денежного рынка.



MoneyGram располагает сетью из 350 тыс. физических пунктов денежных переводов. В компании зарегистрировано 2,4 млрд. банковских и мобильных счетов.



После проведения сделки, штаб-квартира MoneyGram останется в Далласе, а компания продолжит работать под прежним брендом



