Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Сбалансированный - master-fx - (PrivateFx, АльфаФорекс, Альпари)

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Старый Сегодня, 12:48
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 26.08.2015
Сообщений: 457
Благодарностей: 240
КП: 0.075
Сбалансированный - master-fx - (PrivateFx, АльфаФорекс, Альпари)
Здравствуйте, уважаемые инвесторы!

Наша команда MASTER-FX - это команда инвесторов, рыночных аналитиков и трейдеров объединенная едиными ценностями. В данной теме мы будем делиться с Вами результатами нашего портфеля.

Задачи, которые решает в своей работе команда master-fx:
  • Стремление к объективной оценке;
  • Ответственность за принятые решения;
  • Последовательность в действиях;
  • Стабильный финансовый результат.

Разработанный нами подход показал крайнюю эффективность, стабильность и главное финансовый результат. На сегодняшний день показатели инвестиционного портфеля таковы:
  • Общий результат +218,54%;
  • За 2016 год с реинвестированием +187.87%;
  • Средний показатель доходности в неделю +2.18%;
  • Средний показатель доходности в месяц +9.46%.

Памм-счет 148914 master-fx.ru USD АльфаФорекс
  • За неделю +3,70%
  • За все время +3,70%

Портфель #4 (23 янв — 29 янв, 2017)
  • PrivateFx 7615 Potrashitel
  • PrivateFx 6031 bokser_boss
  • PrivateFx 2331 PARAMON
  • АльфаФорекс 717832 Progressive
  • АльфаФорекс 148914 master-fx.ru USD
  • АльфаФорекс 132991 Stability SuperTurbo USD
  • Альпари 346999 Quantum x
  • Альпари 329842 Moriarti
  • Альпари 352215 Profit Zona

Подробно ознакомиться с портфелем Вы можете на нашем ресурсе.
С уважением, инвестиционная команда MASTER-FX.RU.
__________________
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MASTER-FX.RU PrivateFx+АльфаФорекс+Альпари +218,54%
MASTER-FX.RU за 2016 год +187,87%
ProfitPlus вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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