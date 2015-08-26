Сбалансированный - master-fx - (PrivateFx, АльфаФорекс, Альпари)

Здравствуйте, уважаемые инвесторы!
Наша команда MASTER-FX - это команда инвесторов, рыночных аналитиков и трейдеров объединенная едиными ценностями. В данной теме мы будем делиться с Вами результатами нашего портфеля.
Задачи, которые решает в своей работе команда master-fx:
- Стремление к объективной оценке;
- Ответственность за принятые решения;
- Последовательность в действиях;
- Стабильный финансовый результат.
Разработанный нами подход показал крайнюю эффективность, стабильность и главное финансовый результат. На сегодняшний день показатели инвестиционного портфеля таковы:
Памм-счет 148914 master-fx.ru USD АльфаФорекс
- Общий результат +218,54%;
- За 2016 год с реинвестированием +187.87%;
- Средний показатель доходности в неделю +2.18%;
- Средний показатель доходности в месяц +9.46%.
Портфель #4 (23 янв — 29 янв, 2017)
- За неделю +3,70%
- За все время +3,70%
- PrivateFx 7615 Potrashitel
- PrivateFx 6031 bokser_boss
- PrivateFx 2331 PARAMON
- АльфаФорекс 717832 Progressive
- АльфаФорекс 148914 master-fx.ru USD
- АльфаФорекс 132991 Stability SuperTurbo USD
- Альпари 346999 Quantum x
- Альпари 329842 Moriarti
- Альпари 352215 Profit Zona
Подробно ознакомиться с портфелем Вы можете на нашем ресурсе.
С уважением, инвестиционная команда MASTER-FX.RU.