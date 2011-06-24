Александра 81 Блог NewHyip.com



Пол: Женский Адрес: Родная планета Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 03.11.2014 Сообщений: 5,855 Благодарностей: 1,739 КП: 0.266

Как без проблем открыть оффшорную фирму? Открытая за границей организация – это расширение финансовых возможностей, которую деловым людям и солидным инвесторам лучше не упускать. Но обо всем по порядку.



Зачем регистрировать оффшорную фирму?



Экономические регулярные колебания, нестабильное политическое правление и высокие налоги являются губительными моментами для бизнесменов. В то время как всего этого можно избежать, воспользовавшись экономическим оазисом и налоговым раем других стран. Тем более, что таким образом можно еще на легальной основе существенно снизить процент оплаты налогов. Тогда сумма получаемой прибыли возрастет в несколько раз. Без всякого бюрократизма, с сохранением конфиденциальности и управлением рисками предоставляется возможность пользоваться всякими преимуществами для заработка крупных денежных сумм.



Что понадобится для законного открытия оффшорной фирмы?



• Выбор страны-оффшора для регистрации предприятия;

• Выбор банка для открытия заграничного счета будущей фирмы;

• Щепетильно подобранное название фирмы;

• Начальная минимальная сумма денег, которая понадобится для оплаты всех текущих расходов и для уставного капитала;

• Учредительский договор и перечень правил работы фирмы;

• Оплата гербовой и регистрационной пошлины;

• Нотариально заверенные копии родного и заграничного паспортов;

• Подтверждение места прописки – оригинал текущего счета за любую коммунальную услугу на английском языке;

• Оригинал банковского рекомендательного письма на английском языке;

• Перечень видов деятельности будущей оффшорной компании;

• Детализация конечных бенефициариев оффшорной фирмы;

• Выбор вида будущей печати и ее изготовление;

• Подготовка пакета документов для изготовления печати;

• Почтовый и юридический адреса будущей фирмы.



Как все это происходит?



Для регистрации оффшорной компании подбирается такая страна, где отсутствует двойное налогообложение. В идеале следует выбирать государство, где разрешается каждый год оплачивать только фиксированную сумму сбора. Далее, следует убедиться в том, что вам подходят размеры и сроки на уплату пошлин, правила составления отчетной документации и ведение финансового баланса. После этого подготовленный пакет документов передается в кабинет регистратора выбранной страны. Там в первую очередь проверяется подлинность документов и будущее название фирмы. Если в нем не содержится запрещенных слов, то оно принимается. Если же такое слово имеется, то предпринимателя просят его убрать или заменить. В противном случае в регистрации будет отказано. После оплаты обязательных платежей на имя нового стартапа выписывается свидетельство о регистрации. И бизнесмену отдают на руки следующие документы, заверенные апостилем:



• Учредительный договор;

• Перечень правил фирмы;

• Свидетельство о регистрации;

• Реестр акционеров;

• Протокол назначения директора;

• Документы, связанные со структурой предприятия;

• Согласие директора исполнять возложенные на него обязанности;

• Свидетельство, подтверждающее президентство организации в данном оффшоре;

• Печать.



С этого момента оффшорная фирма имеет право на легальную деятельность.





У кого достаточно много денег и нет желания самостоятельно придумывать название фирмы и заниматься всеми этими бумажными делами, им стоит воспользоваться услугами специальных компаний-помощников. В выбранном государстве они отыщут подходящую уже зарегистрированную компанию и отправят вам детальную информацию для ознакомления. По времени это может занять от силы 7 дней. В момент приобретения зарегистрированного оффшора клиент на руки получает:



• Перечень правил работы фирмы;

• Свидетельство об инкорпорации;

• Подтверждение о назначении директором;

• Доверенность;

• Трастовую декларацию;

• Сертификат акций;

• Печать;

• Отказное заявление фиктивного директора с пустой графой «дата».



По каким критериям выбирать банковскую организацию?



С решением этого вопроса торопиться не стоит. Так как первый попавшийся банк может и не подойти. Ради каких целей вы открыли в оффшорах фирму? Какие у вас финансовые планы? Именно ответы на эти вопросы и подскажут вам, какой перечень услуг должен иметь банковский счет. Только после этого можно подбирать финансово-кредитное учреждение, придерживаясь критериев





Нужна ли инвестору оффшорная компания?



Какую пользу получают от личных оффшорных компаний предприниматели, практически всем уже известно. Но вот, каким образом могут инвесторы расширять свои финансовые возможности, регистрируя фирму в другой стране? Об этом мало кто задумывается. А так как у нас форум в большей мере посвящен инвестированию, то считаю, что ответ на этот вопрос многие пользователи прочитают с повышенным интересом.



Вложения в акции



Опытные, солидные инвесторы предпочитают без всяких посредников, типа ПИФов, приобретать акции выбранных компаний и проводить с ними желаемые денежные операции. Только владельцам мультимиллионных состояний не сильно нравится, когда физическое лицо скупает большой % акций их компаний. Другое дело – юридическое лицо. Сразу ощущается деловой подход и умение оперировать крупными суммами. Против такого инвестора возражений не возникает. По этой причине многие инвесторы и открывают оффшорные фирмы в юрисдикциях с льготным налогообложением и рояльти, а потом на свою компанию и оформляют приобретение пакета акций.



Работа с ценными бумагами



Для этой прибыльной рабочей схемы нужны две персональные компании. Причем одна должна пройти регистрацию в любой чужой стране, а другую следует регистрировать в оффшорах. В этом случае подыскивается такая юрисдикция, которая заключила совместные договора с выбранной страной. Без наличия этих договоров придется оплачивать двойной налоговый сбор. Тогда эта схема будет нерентабельная.



Схема заработка сводится к следующему. На имя владельца фирма за границей приобретает ценные бумаги, а оффшорная компания их перепродает, но уже по завышенной стоимости. И наоборот. В оффшорной стране подыскиваются дешевые ценные бумаги и продаются уже при помощи оншорной компании по внутрирыночной стоимости.



Валютные транзакции



Если в наличии уже имеется достаточно солидный капитал, то его можно перевести в валюту и хранить в другой стране без оплаты налогов. Ради этой цели открывается оффшорная компания в той стране, которая не заключала договор с родным государством относительно двойного налогообложения. Деньги переводятся на корпоративную банковскую карту фирмы. По документам это будет карта юрлица. Поэтому под валютный контроль она не попадает.



Возможные ошибки



В момент регистрации оффшорной фирмы не становитесь ее акционером. В противном случае придется регулярно ее упоминать в декларации. А в момент закрытия придется не только ожидать окончания срока договоренности, но полностью закрывать фирму и платить дополнительную большую сумму денег.



Следите за своевременным продлением срока договоренности. В противном случае буду возникать перебои работы с банковским счетом. Если хоть на пару дней продление будет задержано, то на столько же суток будет блокироваться и банковский счет компании.



Заключение



Умелое управление деньгами – это увлекательное занятие. А если еще и регулярно новую информацию узнавать, то вложения всегда будут приумножаться. Денежные знаки меняются физически, скачет их курс, но только знания являются основой богатства. И если вы уже состоятельный инвестор или опытный предприниматель, смелее изучайте новую ступень – оффшоры, и во благо себе используйте открывающиеся возможности.





Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru Продолжая рассматривать тему оффшоров, хочу составить некое пособие для начинающих бизнесменов с инвесторами. Речь пойдет об открытии оффшорной фирмы.Но обо всем по порядку.Экономические регулярные колебания, нестабильное политическое правление и высокие налоги являются губительными моментами для бизнесменов. В то время как всего этого можно избежать, воспользовавшись экономическим оазисом и налоговым раем других стран. Тем более, что таким образом можно еще на легальной основе существенно снизить процент оплаты налогов. Тогда сумма получаемой прибыли возрастет в несколько раз. Без всякого бюрократизма, с сохранением конфиденциальности и управлением рисками предоставляется возможность пользоваться всякими преимуществами для заработка крупных денежных сумм.• Выбор страны-оффшора для регистрации предприятия;• Выбор банка для открытия заграничного счета будущей фирмы;• Щепетильно подобранное название фирмы;• Начальная минимальная сумма денег, которая понадобится для оплаты всех текущих расходов и для уставного капитала;• Учредительский договор и перечень правил работы фирмы;• Оплата гербовой и регистрационной пошлины;• Нотариально заверенные копии родного и заграничного паспортов;• Подтверждение места прописки – оригинал текущего счета за любую коммунальную услугу на английском языке;• Оригинал банковского рекомендательного письма на английском языке;• Перечень видов деятельности будущей оффшорной компании;• Детализация конечных бенефициариев оффшорной фирмы;• Выбор вида будущей печати и ее изготовление;• Подготовка пакета документов для изготовления печати;• Почтовый и юридический адреса будущей фирмы.Для регистрации оффшорной компании подбирается такая страна, где отсутствует двойное налогообложение. В идеале следует выбирать государство, где разрешается каждый год оплачивать только фиксированную сумму сбора. Далее, следует убедиться в том, что вам подходят размеры и сроки на уплату пошлин, правила составления отчетной документации и ведение финансового баланса. После этого подготовленный пакет документов передается в кабинет регистратора выбранной страны. Там в первую очередь проверяется подлинность документов и будущее название фирмы. Если в нем не содержится запрещенных слов, то оно принимается. Если же такое слово имеется, то предпринимателя просят его убрать или заменить. В противном случае в регистрации будет отказано. После оплаты обязательных платежей на имя нового стартапа выписывается свидетельство о регистрации. И бизнесмену отдают на руки следующие документы, заверенные апостилем:• Учредительный договор;• Перечень правил фирмы;• Свидетельство о регистрации;• Реестр акционеров;• Протокол назначения директора;• Документы, связанные со структурой предприятия;• Согласие директора исполнять возложенные на него обязанности;• Свидетельство, подтверждающее президентство организации в данном оффшоре;• Печать.С этого момента оффшорная фирма имеет право на легальную деятельность.У кого достаточно много денег и нет желания самостоятельно придумывать название фирмы и заниматься всеми этими бумажными делами, им стоит воспользоваться услугами специальных компаний-помощников. В выбранном государстве они отыщут подходящую уже зарегистрированную компанию и отправят вам детальную информацию для ознакомления. По времени это может занять от силы 7 дней. В момент приобретения зарегистрированного оффшора клиент на руки получает:• Перечень правил работы фирмы;• Свидетельство об инкорпорации;• Подтверждение о назначении директором;• Доверенность;• Трастовую декларацию;• Сертификат акций;• Печать;• Отказное заявление фиктивного директора с пустой графой «дата».С решением этого вопроса торопиться не стоит. Так как первый попавшийся банк может и не подойти. Ради каких целей вы открыли в оффшорах фирму? Какие у вас финансовые планы? Именно ответы на эти вопросы и подскажут вам, какой перечень услуг должен иметь банковский счет. Только после этого можно подбирать финансово-кредитное учреждение, придерживаясь критериев перечисленных в предыдущей статье. Какую пользу получают от личных оффшорных компаний предприниматели, практически всем уже известно. Но вот, каким образом могут инвесторы расширять свои финансовые возможности, регистрируя фирму в другой стране? Об этом мало кто задумывается. А так как у нас форум в большей мере посвящен инвестированию, то считаю, что ответ на этот вопрос многие пользователи прочитают с повышенным интересом.Опытные, солидные инвесторы предпочитают без всяких посредников, типа ПИФов, приобретать акции выбранных компаний и проводить с ними желаемые денежные операции. Только владельцам мультимиллионных состояний не сильно нравится, когда физическое лицо скупает большой % акций их компаний. Другое дело – юридическое лицо. Сразу ощущается деловой подход и умение оперировать крупными суммами. Против такого инвестора возражений не возникает. По этой причине многие инвесторы и открывают оффшорные фирмы в юрисдикциях с льготным налогообложением и рояльти, а потом на свою компанию и оформляют приобретение пакета акций.Для этой прибыльной рабочей схемы нужны две персональные компании. Причем одна должна пройти регистрацию в любой чужой стране, а другую следует регистрировать в оффшорах. В этом случае подыскивается такая юрисдикция, которая заключила совместные договора с выбранной страной. Без наличия этих договоров придется оплачивать двойной налоговый сбор. Тогда эта схема будет нерентабельная.Схема заработка сводится к следующему. На имя владельца фирма за границей приобретает ценные бумаги, а оффшорная компания их перепродает, но уже по завышенной стоимости. И наоборот. В оффшорной стране подыскиваются дешевые ценные бумаги и продаются уже при помощи оншорной компании по внутрирыночной стоимости.Если в наличии уже имеется достаточно солидный капитал, то его можно перевести в валюту и хранить в другой стране без оплаты налогов. Ради этой цели открывается оффшорная компания в той стране, которая не заключала договор с родным государством относительно двойного налогообложения. Деньги переводятся на корпоративную банковскую карту фирмы. По документам это будет карта юрлица. Поэтому под валютный контроль она не попадает.В момент регистрации оффшорной фирмы не становитесь ее акционером. В противном случае придется регулярно ее упоминать в декларации. А в момент закрытия придется не только ожидать окончания срока договоренности, но полностью закрывать фирму и платить дополнительную большую сумму денег.Следите за своевременным продлением срока договоренности. В противном случае буду возникать перебои работы с банковским счетом. Если хоть на пару дней продление будет задержано, то на столько же суток будет блокироваться и банковский счет компании.Умелое управление деньгами – это увлекательное занятие. А если еще и регулярно новую информацию узнавать, то вложения всегда будут приумножаться. Денежные знаки меняются физически, скачет их курс, но только знания являются основой богатства. И если вы уже состоятельный инвестор или опытный предприниматель, смелее изучайте новую ступень – оффшоры, и во благо себе используйте открывающиеся возможности.Автор:Авторские права на статью принадлежат

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь|Новости хайп индустрии,повышенные рефбеки,страховки на HyipStat.top|Всем, кто пользуется Bitcoin нуженэтот сервис(!)Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в товарный бизнес с Китаем!Прибыль1%-2.5% в день! __________________