Продажи швейцарских часов упали на 10% из-за борьбы с коррупцией в Китае!

Доброго времени, друзья!
С интересом сообщаю вам, что по итогам 2016 года экспорт швейцарских наручных часов упал на целых 9,9%, как сообщает Интерфакс со ссылаясь на данные Федерации швейцарской часовой промышленности.
Объем экспорта часов составил 19,4 млрд швейцарских франков (19,4 млрд долларов). Это падение стало максимальным с 2009 года: тогда экспорт рухнул на 22% на фоне глобального кризиса.
Всего швейцарские компании продали за рубеж 25,4 млн часов (это также самый низкий уровень с 2009 года). Одной из главных причин падения экспорта называют активизацию борьбы со взяточничеством в Китае, где ввели запрет на дарение государственным служащим дорогих подарков, а также ослабление спроса в Гонконге. История люксовых часов Обе страны входят в тройки лидеров по рынку сбыта: Гонконг занимает первое место, Китай — третье (на втором находятся США).
Так, в 2016 году экспорт в Гонконг снизился на 25,1% до 2,38 млрд долларов, в Китай — на 3,3% до 1,292 млрд. Отмечается также, что за прошлый год экспорт швейцарских часов в Россию рухнул сразу 21,6% до 154 млн швейцарских франков (153,9 млн долларов) в связи с падением покупательной способности россиян.
Что думаете о вышеизложенном, друзья? И у кого из вас есть швейцарские часы, делитесь в этой теме фотками! Жду отзывов!
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим