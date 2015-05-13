Allinaire Therapeutics привлекла инвестиции для лечения заболеваний легких

Американский стартап Allinaire Therapeutics
, который специализируется на терапевтических методах лечения заболевания лёгких, получил стартовое финансирование. Сумма не раскрывается ни венчурным фондом, ни организаторами стартапа.
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Инвесторами стали такие фонды как биологический Indiana Seed Fund II, компания BioMotiv (кстати которая содержит университетскую клинику в Кливленде) биомедицинский акселератор Harrington Project для продвижения бизнеса и Innovate Indiana Fund.
Стартап также получил премию от Национального института здравоохранения под названием "Малые бизнес инновации и исследовательские программы", которую пустит на ускорение разработок и реализации терапевтических препаратов для лечения Альфа-1-антитрипсина ААТ (кстати это редкая генетическая болезнь вызывающая поражение лёгких), COPD (означает плохую циркуляцию лёгких) и прочих респираторных заболеваний, включая острые повреждения лёгких.
Allinaire Therapeutics возглавляет Матиас Клаусс, доктор наук, основатель и научный профессор клеточной и интегративной физиологии. Также из руководителей следует отметить Ирину Петраке, основателя и директора отдела пульмонологии и интенсивной терапии при клинике National Jewish Health. Стартап определил новое направление, дабы остановить появление и прогрессирование хронических обструктивных болезней лёгких (это когда человеку трудно дышать) и остальных заболеваний.Руководители уже показали, что терапевтическое антитело против заболеваний имеет большой потенциал. Разработанное антитело поможет замедлить прогрессирование болезней лёгких.
Перевод специально для MMGP.RU
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