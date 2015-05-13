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Allinaire Therapeutics привлекла инвестиции для лечения заболеваний легких

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Старый Сегодня, 11:32
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Allinaire Therapeutics привлекла инвестиции для лечения заболеваний легких


Американский стартап Allinaire Therapeutics, который специализируется на терапевтических методах лечения заболевания лёгких, получил стартовое финансирование. Сумма не раскрывается ни венчурным фондом, ни организаторами стартапа.
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Инвесторами стали такие фонды как биологический Indiana Seed Fund II, компания BioMotiv (кстати которая содержит университетскую клинику в Кливленде) биомедицинский акселератор Harrington Project для продвижения бизнеса и Innovate Indiana Fund.

Стартап также получил премию от Национального института здравоохранения под названием "Малые бизнес инновации и исследовательские программы", которую пустит на ускорение разработок и реализации терапевтических препаратов для лечения Альфа-1-антитрипсина ААТ (кстати это редкая генетическая болезнь вызывающая поражение лёгких), COPD (означает плохую циркуляцию лёгких) и прочих респираторных заболеваний, включая острые повреждения лёгких.

Allinaire Therapeutics возглавляет Матиас Клаусс, доктор наук, основатель и научный профессор клеточной и интегративной физиологии. Также из руководителей следует отметить Ирину Петраке, основателя и директора отдела пульмонологии и интенсивной терапии при клинике National Jewish Health. Стартап определил новое направление, дабы остановить появление и прогрессирование хронических обструктивных болезней лёгких (это когда человеку трудно дышать) и остальных заболеваний.Руководители уже показали, что терапевтическое антитело против заболеваний имеет большой потенциал. Разработанное антитело поможет замедлить прогрессирование болезней лёгких.

Перевод специально для MMGP.RU
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Последний раз редактировалось Alcest; Сегодня в 11:34. Причина: опечатка в слове
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Метки
венчурный фонд, новости, привлечение инвестиций, стартап
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