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В 2016 году «Артемсоль» заплатила 316 млн. грн. налогов

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В 2016 году «Артемсоль» заплатила 316 млн. грн. налогов

Украинский соледобывающий завод «Артемсоль» по результатам 2016 года зачислил в бюджет сборов и налогов 316 миллионов грн. Это на 35% больше результата 2015 года, — сообщили в компании. Из указанных 316 миллионов грн. выручка компании составила более 102 миллиона, а это на 250% больше чем в 2015 году.

По мимо этого, за весь 2016 год прямые налоги компании составили 45 миллионов грн, налог на выручку 23,9 миллионов грн, налог на добавленную стоимость более 25 миллионов грн, плата за добычу соли составила 48,7 миллионов грн, единый соцвзнос — 55 миллиона грн, военный налог –3,8 миллиона грн.

В 2016 году мы обеспечили стабильность налоговой оплаты за счет роста прибыли предприятия. Для «Артемсоль» очень важно сохранять это направление и в будущем в положенный срок отчислять обязательный налог и сбор в госбюджет, дабы иметь стабильность в зарплатах работников, выполнять соцобязательства, - заявил глава компании Владимир Судьба. По данным фискальной службы «Артемсоль» сегодня является крупнейшим налогоплательщиком страны.

Напомню, выручка компании в ноябре прошлого года составила почти 32 миллиона гривен, а это на 44% больше, нежели в ноябре 2015 года.


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Метки
доход, доходность, новости, украина, финансы
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