В 2016 году Samsung стал лидером по продаже смартфонов в России!

Завод Samsung Electronics Калужская область.
Здравствуйте, друзья!
С интересом вам сообщаю, что несмотря на все проблемы со взрывами и кражами чужих идей, по итогам 2016 года Samsung все таки стал лидером по количеству проданных смартфонов на территории РФ. Apple заняла почетное второе место, интересно, что в 2017 году, Яблоко заняло лишь на пятую строчку этого рейтинга, как сообщает Hi-Tech Mail.Ru.
Samsung закончила год с результатом 21,6% от общих продаж (+0,7% по сравнению с прошлым годом).
Результат Apple — 11,1% рынка (+3,5%). Чем нас порадует новый Samsung Galaxy S8 Apple укрепила позиции не только благодаря выходу нового смартфона — iPhone 7. В ноябре 2016 года, вскоре после выхода на рынок, на все модификации нового флагмана пришлось 2,5% продаж смартфонов (в штуках), и такой спрос ритейлеры называют «ажиотажным», отмечает Hi-Tech Mail.Ru.
Самым популярным смартфоном компании в России до сих пор остается iPhone 5s, выпущенный в 2013 году. На третьем месте по продажам оказалась компания Lenovo — ее доля сократилась с 10,5% до 7,9% (в прошлом году она занимала второе место). По словам экспертов, потеря позиций объясняется небольшим ассортиментом новых моделей смартфонов.
На долю Microsoft пришлось лишь 1,6% рынка (также из-за отсутствия свежих моделей). А LG наоборот, улучшила позиции, до 3,9% — компания представила сразу несколько смартфонов среднего ценового сегмента, к примеру, модели серий Х и К.
Что думаете о вышеизложенном, друзья? Будет ли Самсунг и в 2017 году на лидирующей позиции, или его подвинет Apple или Xiaomi? Жду ваших отзывов, друзья!
Специально для mmgp.ru
Автор Котенко Максим