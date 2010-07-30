Lonsdayl Интересующийся

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Баффет и Гейтс видят надежду в президентстве Трампа







Два самых богатых человека в мире выступали перед студентами Колумбийского университета после того, как президент США Дональд Трамп начал разбирать работу своего предшественника Барака Обамы на ряд исполнительных приказов. Такие действия Трампа вызвали беспокойство со стороны критиков за то, что называют "действия для американцев и их место в мире".



"Я уверен, что Америка будет двигаться вперед", сказал Баффет.



Между тем, Гейтс заявил, что стремление к инновациям и поддержка научных исследований являются "сильным", но в то же время "двухпартийным жестом", так как могут возникнуть проблемы с тем, как финансировать оба направления.



"Это новая администрация, и мы не знаем, какие приоритеты они расставляют для бюджета. В то же время, есть множество гарантий того, что исполнительная власть и конгресс будут поощрять "удивительные вещи", сказал Гейтс.



Гейтс стал одним из основателей и первым исполнительным директором корпорации Microsoft, а Баффет управляет конгломератом Berkshire Hathaway Inc.



Журнал Forbes оценивает состояние Гейтса в $ 85.2 млрд, а Баффета — $ 73.9 млрд.



Билл Гейтс является директором Беркшир,в которую Уоррен Баффет жертвует большую часть своего состояния. Беркшир — благотворительный фонд, созданный Гейтсом и его женой Милиндой.



Оба сказали студентам о том, что очень важно инвестировать и фокусировать внимание на том, что делаешь, в долгосрочной перспективе. И что не стоит поддаваться импульсам и "потребностям", которые нужны вам сейчас.



Гейтс сказал, что это особенно важно в таких областях, как изменение климата и вакцинации, так как необходимо убедиться, что люди получать вакцины.



Очень сложно найти политиков, которые думают о чем-то, что будет полезно для страны через 20 лет. Если краткосрочные цели помогают им выиграть перевыборы, то их решения часто испорчены "большими деньгами", которые Баффет называет плохими новостями.



Он также подчеркнул важность вопроса иммиграции, главной проблемы для Трампа, который не обсуждал ни Баффет, ни Гейтс.



Перевод специально для mmgp.ru Билл Гейтс и Уоррен Баффет выразили оптимизм, что Соединенные Штаты будут двигаться вперед как нация. Несмотря на то, что существуют политические разногласия и страна привыкает к новой администрации Трампа.Два самых богатых человека в мире выступали перед студентами Колумбийского университета после того, как президент США Дональд Трамп начал разбирать работу своего предшественника Барака Обамы на ряд исполнительных приказов. Такие действия Трампа вызвали беспокойство со стороны критиков за то, что называют "действия для американцев и их место в мире"."Я уверен, что Америка будет двигаться вперед", сказал Баффет.Между тем, Гейтс заявил, что стремление к инновациям и поддержка научных исследований являются "сильным", но в то же время "двухпартийным жестом", так как могут возникнуть проблемы с тем, как финансировать оба направления."Это новая администрация, и мы не знаем, какие приоритеты они расставляют для бюджета. В то же время, есть множество гарантий того, что исполнительная власть и конгресс будут поощрять "удивительные вещи", сказал Гейтс.Гейтс стал одним из основателей и первым исполнительным директором корпорации Microsoft, а Баффет управляет конгломератом Berkshire Hathaway Inc.Журнал Forbes оценивает состояние Гейтса в $ 85.2 млрд, а Баффета — $ 73.9 млрд.Билл Гейтс является директором Беркшир,в которую Уоррен Баффет жертвует большую часть своего состояния. Беркшир — благотворительный фонд, созданный Гейтсом и его женой Милиндой.Оба сказали студентам о том, что очень важно инвестировать и фокусировать внимание на том, что делаешь, в долгосрочной перспективе. И что не стоит поддаваться импульсам и "потребностям", которые нужны вам сейчас.Гейтс сказал, что это особенно важно в таких областях, как изменение климата и вакцинации, так как необходимо убедиться, что люди получать вакцины.Очень сложно найти политиков, которые думают о чем-то, что будет полезно для страны через 20 лет. Если краткосрочные цели помогают им выиграть перевыборы, то их решения часто испорчены "большими деньгами", которые Баффет называет плохими новостями.Он также подчеркнул важность вопроса иммиграции, главной проблемы для Трампа, который не обсуждал ни Баффет, ни Гейтс.

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