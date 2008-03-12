Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,554 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Pochta-money.net - Почтальон.

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:16
#1
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,452
Благодарностей: 557
КП: 0.011
Pochta-money.net - Почтальон.


Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 27.01.2017.



_____________________________________________

◄ О проекте ►


POCHTA-MONEY - это уникальная онлайн игра, в которой каждый пользователь может зарабатывать реальные деньги игровым путем.
POCHTA-MONEY дает возможность попробовать себя в роли бизнесмена без каких либо знаний в экономике.

После регистрации вы получите бонус в размере 200 СЕРЕБРЕНЫХ МОНЕТ, а так же вы можете дополнительно заработать 8% от пополнений ваших приглашенных друзей и 3% от их друзей.

_____________________________________________

◄ Наем сотрудников (Маркетинг) ►




100% на вывод.
10 монет = 1 рубль.
_____________________________________________

◄ Вывод средств ►
Минимальный вывод : 10 монет = 1 рубль.
Выплаты происходят в автоматическом режиме.
Минимальное пополнение (активация выплат) = 50 руб.
_____________________________________________

◄ Бонусы ►
20 руб. в подарок.
_____________________________________________

◄ Партнерка ►
1 уровень - 8% на вывод.
2 уровень - 3% на вывод.
_____________________________________________

◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer, Qiwi, Perfect Money, Yandex Money, advCASH и др.
Вывод - Payeer, Qiwi, Yandex Money.
_____________________________________________


_____________________________________________

◄ Депозит / Листинг CLASSIC ►


_____________________________________________

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

NETWEB-MONITOR - МОНИТОРИНГ ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ => РЕФБЭК ДО 1OO% |
ЛУЧШИЕ ИГРЫ => LUCKY-FLORIST -RCB-7О%| LUCKY-BUMS -RCB-1ОО%| LUCKY-RENT -RCB-8О%|
НОВЫЕ ИГРЫ НА МОНИТОРИНГЕ => ПОСМОТРЕТЬ :) |
NETWEB-monitor на форуме  
Старый Сегодня, 11:54
#2
Должник!!!
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.11.2014
Сообщений: 1,153
Благодарностей: 50
КП: 0.145
Re: Pochta-money.net - Почтальон.
Так есть же уже эта тема
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
skroliks на форуме  
Старый Сегодня, 12:09
#3
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,452
Благодарностей: 557
КП: 0.011
Автор темы Re: Pochta-money.net - Почтальон.
Цитата:
Сообщение от skroliks Посмотреть сообщение
Так есть же уже эта тема
Перед выпуском проверял ,что-то ничего не показало.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

NETWEB-MONITOR - МОНИТОРИНГ ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ => РЕФБЭК ДО 1OO% |
ЛУЧШИЕ ИГРЫ => LUCKY-FLORIST -RCB-7О%| LUCKY-BUMS -RCB-1ОО%| LUCKY-RENT -RCB-8О%|
НОВЫЕ ИГРЫ НА МОНИТОРИНГЕ => ПОСМОТРЕТЬ :) |
NETWEB-monitor на форуме  
Ответить
Метки
игры с выводом денег, мониторинг, рефбек
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 12:22
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
pochta-money.net - Pochta-Money MonitoringFF Экономические игры 0 Сегодня 10:39
E-pochta SuTeNeR Скрипты/Программы 3 28.09.2008 14:47
Свеженький почтовик wm-pochta.houa.org! Darkfisher Список проблемных/неактивных/закрытых программ 0 12.03.2008 13:50

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар light money
leprechaunsfarm.com - leprechaunsfarm
От light money в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Гуляев Александр
Какую книгу и почему сейчас читаете Вы?
От Гуляев Александр в разделе «Курилка»
Аватар tiu-bik
Белорусский народный банк (Беларусь) - bnb.by
От tiu-bik в разделе «Банки прочих стран»
Аватар Oliver Frank
Яндекс.Деньги: за год россияне пожертвовали более 660 млн рублей
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар RichShelest
Чем ОФБУ отличается от ПИФов? Куда лучше инвестировать?
От RichShelest в разделе «Доверительное управление»
Аватара нет
Oil Trade Asia - oiltradeasia.com
От umeghayu в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube