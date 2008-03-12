Pochta-money.net - Почтальон.

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 27.01.2017.
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POCHTA-MONEY - это уникальная онлайн игра, в которой каждый пользователь может зарабатывать реальные деньги игровым путем.
POCHTA-MONEY дает возможность попробовать себя в роли бизнесмена без каких либо знаний в экономике.
После регистрации вы получите бонус в размере 200 СЕРЕБРЕНЫХ МОНЕТ, а так же вы можете дополнительно заработать 8% от пополнений ваших приглашенных друзей и 3% от их друзей.
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◄ Наем сотрудников (Маркетинг) ►
100% на вывод.
10 монет = 1 рубль.
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◄ Вывод средств ►
Минимальный вывод : 10 монет = 1 рубль.
Выплаты происходят в автоматическом режиме.
Минимальное пополнение (активация выплат) = 50 руб.
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◄ Бонусы ►
20 руб. в подарок.
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◄ Партнерка ►
1 уровень - 8% на вывод.
2 уровень - 3% на вывод.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer, Qiwi, Perfect Money, Yandex Money, advCASH и др.
Вывод - Payeer, Qiwi, Yandex Money.
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◄ Депозит / Листинг CLASSIC ►
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