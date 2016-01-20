Акции Tesla выросли на 40% благодаря дружбе Илона Маска с Дональдом Трампом!

Доброго времени, друзья!
С интересом сообщаю вам, с декабря 2016 года акции Tesla Motors выросли более чем на 40%. А чуть раньше Илон Маск поменял свое отношение к Дональду Трампу.
До выборов в США Маск не одобрял кандидатуру республиканца и не стеснялся открыто его критиковать. Но после победы Трампа он резко изменил свое мнение. Сначала он наряду с другими лидерами Кремниевой долины посетил встречу с Трампом, а в декабре прошлого года и вовсе вошел в его консультационный совет по экономике. Кроме того, 23 января Маск посетил Белый дом — в первый же полноценный рабочий день Трампа на новом посту.
Пока неизвестно, что именно глава Tesla и президент США обсуждают в ходе своих частых встреч. Но ясно одно: это идет компании на пользу, и инвесторы, глядя на сложившуюся картину, выглядят очень оптимистично. Недавно была запущена знаменитая Gigafactory, на которой производятся батареи для электрокаров. Это еще один плюс в копилку Tesla, учитывая что во главе страны теперь стоит человек, который активно продвигает политику «Made in America» и идеи производства любых товаров внутри страны. ФОТО: Как работает автопилот Tesla Маск выбрал наилучшее время для налаживания связей с властью, ведь сейчас Tesla как раз готовится запустить производства первого массового электрокара Model 3.
И компания может извлечь немалую выгоду благодаря обещанным Трампом налоговым льготам для американских производителей. На этом фоне инвесторы явно спешат купить побольше акций Tesla. Еще один любопытный факт: Маск открыто и громко поддерживает кандидатуру бывшего главы Exxon Mobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря США.
«Тиллерсон прекрасно управлял Exxon, одной из крупнейших компаний в мире. В роли госсекретаря он точно сможет привести США к успеху. Я в этом уверен»
, — заявил Маск в интервью СМИ.
Что думаете о вышеизложенном, друзья? Как по мне то пока стратегия Маска и его дружба с администрацией президента США идет его компании только на пользу, посмотрим, как дела пойдут дальше. Жду ваших отзывов!