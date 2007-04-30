Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Моя подборка платящих кранов

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Старый Сегодня, 11:02
#1
 
Пол: Мужской
Регистрация: 08.01.2017
Сообщений: 3
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Моя подборка платящих кранов
Подобрал для себя список реально платящих и более-менее эффективных биткоин-кранов. Это:
1: краны с минималкой на вывод
2: ХАРО-краны с моментальным выводом на ХАРО-кошелек или с еженедельным на другой кошелек (блокчейн)
3: Андроид-краны. Тоже очень хороши и удобны, главное.
4. Олачный майнинг. ПО нему вопросы, конечно. С порядочностью нет проблем, но с отбиванием бабла сложно. Сейчас и за год не отобьешь, разве что на перспективу с учетом подорожания биткоина.

Пожалуйста , вот ссылка на мою подборку:

http://www.doctoryg.com/2017/01/earn...-apps-and.html
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