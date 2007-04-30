Моя подборка платящих кранов

Подобрал для себя список реально платящих и более-менее эффективных биткоин-кранов. Это:
1: краны с минималкой на вывод
2: ХАРО-краны с моментальным выводом на ХАРО-кошелек или с еженедельным на другой кошелек (блокчейн)
3: Андроид-краны. Тоже очень хороши и удобны, главное.
4. Олачный майнинг. ПО нему вопросы, конечно. С порядочностью нет проблем, но с отбиванием бабла сложно. Сейчас и за год не отобьешь, разве что на перспективу с учетом подорожания биткоина.
Пожалуйста , вот ссылка на мою подборку:
http://www.doctoryg.com/2017/01/earn...-apps-and.html