Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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pochta-money.net - Pochta-Money

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 10:39
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,887
Благодарностей: 71
КП: 0.052
pochta-money.net - Pochta-Money

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 27.01.2017




Цитата:
POCHTA-MONEY - это уникальная онлайн игра, в которой каждый пользователь может зарабатывать реальные деньги игровым путем.
POCHTA-MONEY дает возможность попробовать себя в роли бизнесмена без каких либо знаний в экономике.
Об игре:

Почта - Информация о ваших сотрудниках, а так же сбор прибыли.
Почта предназначена для сбора прибыли с ваших сотрудников. Здесь находится ваш кабинет статистики по всем вашим сотрудникам и их количеству. Подробная статистика прибыли по каждому из сотрудника. А так же возможность перевода прыбыли в кассу для ее вывода на платежные системы.


Курс игровой валюты
10 серебряных монет = 1 Рубль, 10 Золотых монет = 1 рубль. серебряные монеты используются для совершения покупок, а золотые монеты можно выводить на свои кошельки.
Активация выплат - 50 рублей.
БОНУСЫ:


После регистрации вы получите бонус в размере 200 серебряных монет.


РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


Приглашая рефералов в наш проект вы будете получать 8% их пополнений и 3% от пополнений рефералов ваших рефералов на ваш счёт для вывода!


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


PAYEER, FREE-KASSA


МОЙ ВКЛАД:


__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
MonitoringFF на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 10:51
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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