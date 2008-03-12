pochta-money.net - Pochta-Money

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 27.01.2017
Об игре:
Цитата:
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POCHTA-MONEY - это уникальная онлайн игра, в которой каждый пользователь может зарабатывать реальные деньги игровым путем.
POCHTA-MONEY дает возможность попробовать себя в роли бизнесмена без каких либо знаний в экономике.
Почта - Информация о ваших сотрудниках, а так же сбор прибыли.
Почта предназначена для сбора прибыли с ваших сотрудников. Здесь находится ваш кабинет статистики по всем вашим сотрудникам и их количеству. Подробная статистика прибыли по каждому из сотрудника. А так же возможность перевода прыбыли в кассу для ее вывода на платежные системы.
Курс игровой валюты
10 серебряных монет = 1 Рубль, 10 Золотых монет = 1 рубль. серебряные монеты используются для совершения покупок, а золотые монеты можно выводить на свои кошельки.
Активация выплат - 50 рублей.
БОНУСЫ:
После регистрации вы получите бонус в размере 200 серебряных монет.
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Приглашая рефералов в наш проект вы будете получать 8% их пополнений и 3% от пополнений рефералов ваших рефералов на ваш счёт для вывода!
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
PAYEER, FREE-KASSA
МОЙ ВКЛАД: