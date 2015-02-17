В НБУ рассказали, когда в Украине заработает PayPal.
Глава Национального Банка дала ответ, стоит ли ожидать платежную систему в нашей стране.
На данный момент Украина обладает низким инвестиционным рейтингом, в PayPal считают его недостаточным.
В НБУ заверили, что сделали все возможное для запуска платежной системы у нас в стране.
Как только страна изменит инвестиционный рейтинг в лучшую сторону - PayPal будет в Украине.
04.11.2016 был принят законопроект "О регулировании перевода средств". Его принятие было необходимо для работы PayPal.
Напомним, что PayPal присутствует в 203 странах мира. С 2008 года Paypal присутствует в Литве, Эстонии и Латвии, а с 2011 года в России. С 2015 года платежная система открыта для Грузии, Молдовы и Казахстана.
специально для mmgp.ru
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