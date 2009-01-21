lukoie Любитель

Пол: Мужской Инвестирую в: Фондовый рынок Регистрация: 05.11.2013 Сообщений: 112 Благодарностей: 43 КП: 0.412

Помогите разобраться с деталями в трейдинге Привет.

я начал учебу на курсах со стажировкой и работой на инвест-компанию.

проходим 2 недели обучение в МТ4, стратегии. По итогам обучения 2 недели надо поторговать на демке, и тогда если по их условиям всё устраивает - зачисляют в дивизион.

У меня по ходу возникают некоторые вопросы, которые немного за пределами тем обучения. Если кто-то сможет подсказать, буду очень благодарен.



1 на Н1 выставляем МАСД индикатор, и по нему смотрим разворот тренда. как только второй бар появился, вступаем в рынок. выставляем СЛ30 ТП50.

По сути всё просто. Вопрос такой - при такой примитивной стратегии почему не сделать такой бот? На чем он ТУТ сможет слиться?



2 бывают ли МТ4 кастомизированные по функциям? есть некоторые функции, которые я вижу что можно делать удобней если бы были хотя б хоткеи для них(а их настраивать в дефолтном МТ4 нельзя)



3 если качаю МТ4 с сайта метаквотс, то в списке брокеров нет того, который нам нужен на обучении. Приходится качать с сайта брокера. Почему его может не быть в поиске в окне МТ4? Является ли это каким-то негативным признаком?



4 Почему МТ5 не вытестило МТ4? Что в 4й версии такого, что держит? И наоборот - что в 5й такого, что действительно полезней чем в 4й?



5 Где смотреть время рынка? Кроме окна "обзор рынка" можно где то еще его вынести, чтоб закрыть обзор рынка?



6 Если я открыл 20 графиков на экране(у меня большой монитор), и среди них есть 3 графика по которым у меня открыты сейчас ордеры.Как быстро найти график по ордеру, и наоборот - ордер по графику? Вот есть у меня сейчас куплены ДолларФранк в нижнем окне торговли. Надо быстро глянуть его график. Как-то можно перейти с ордера на его график? И наоборот - есть график, и 10 ордеров. С графика перейти на соответствующий этой паре ордер.



7) В окне МТ4 те самые 20 графиков имеют свои заголовки окон, с кнопками закрытия, минимизации. Есть ли способ эти контролы скрыть? Чтобы графики просто тайлами были друг возле друга, и авторесайзились. А то немного изменил окно - а графики остались такими же, теперь их надо каждый менять ручками.



8) МТ4 никак нельзя запускать несколько окон? Надо только копировать и запускать из разных директорий? Я бы на виртуальные экраны повесил разные профили, но не могу догнать как это правильно сделать.



9) как сделать автономную версию, если я в NT системе(Win10)? Он профиль пишет в директорию виндовс юзера. Как сделать чтобы она была в директории МТ(чтобы можно было его с облаком синхронизировать, или даже просто хранить на флешке)?



10) как устанавливается время в окне "обзор рынка"? Вот у меня 00:00, а в этом окне - 23:00. Это время вообще чьё? У меня GMT+2 если что.



пока вот. буду благодарен за помощь новичку.

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