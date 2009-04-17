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ограниченные возможности стопа

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Старый Сегодня, 03:55
#1
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ограниченные возможности стопа
И всё же хочется ещё раз вернуться к теме использования стопов и замков (локирования).

Чтобы дать себе ответ о применении стопа, нужно понять и принять, что стоплосс фиксирует убыток и на этом всё. Его функции на этом закончились. Других возможностей он не предусматривает.

К тому же, если вам пришлось закрыться при большой разнице в цене, (она не долго действует такая) как, к примеру, в этом случае:






то вы теряете ещё и от разницы в цене при закрытии пары.

Ваш депозит стал несколько меньше. Это факт.


Для дальнейших торгов всё повторится сначала: открытие сделки, соответственно - залоговая сумма и новый спред.

Залоговая сумма та же, следовательно, нагрузка на одну денежную единицу вашего урезанного депозита увеличивается, влияя на показатели уровня.


Понятно, что на такой же спред можно «нарваться» и при отложенном ордере.

При использовании стопа, теряем на возможной разнице в цене (в случае, если она появилась) и проигрываем в том, что на денежную единицу депозита увеличивается нагрузка, влияя на уровень.

Количественная возможность сделок уменьшается.

Если же мы вместо стопа выставили отложенный бай-стоп или селл-стоп, происходит следующее:

Убыток фиксируется, как и в случае использования чистого стопа.

Но при этом сохранятется возможность сразу же зарабатывать этим отложенным ордером, не теряя ни одного пункта, как это могло бы оказаться при «ручном входе в рынок».

Даже если вы моментально сориентировались и открываете новый ордер, вы можете оказаться в ситуации «торговый тайм аут», "нет цены", "новая цена", «подождите, пожалуйста, ваш ордер обрабатывается на сервере»…

Рынок-то не стоит на месте. Он активно движется, унося пунктами ваш потенциальный доход, подарив вам горькие ощущения от упущенной возможности.

А когда рынок вновь разворачивается, нам опять нужно открыть новый ордер со спредом, в том, направлении, в котором закрыли сделку с минусом.

Следовательно, вместо двух спредов мы имеем три.

А если при входе в рынок вы ещё сталкиваетесь с тем, что разница в цене валюты может быть огромной, то и спред, соответственно таким же (если спред не фиксированный).

Как –то обидно, когда при входе в рынок видишь не минус 20п (как правило), а, к примеру, минус 74п, а то и больше !!!!


А если у вас есть отложенный байстоп или селлстоп, то он моментально срабатывает, и при коррекции вы имеете возможность получить прибыль по двум ордерам, тем самым нарастив, а не урезав ваш депозит.

Я ни в коей мере не сравниваю стоп с отложенником в том смысле «что лучше».

Только описываю возможности каждого из них. А что лучше выбрать каждый для себя решает сам.


Если у трейдера депозит большой и его устраивает 30% в год, то конечно же, он и «пересидеть» может и стоп поставить)))) Денег же много)))))

А если депозит небольшой и прибыль 30% в год в суммарном выражении трейдера ну никак не устраивает, то, конечно же, он стремится использовать все возможности для лавирования и заработка.

При боковом тренде с большой волатильность говорить о применении стопа, наверное, как-то неуместно.

Я не люблю много писать, об одном и том же, а вы, наверняка, устаёте читать.

Всё написанное мною можно проверить на практике, скажем, на демо счёте.

В любом случае: практика, практика и ещё раз практика!
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