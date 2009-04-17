ограниченные возможности стопа

И всё же хочется ещё раз вернуться к теме использования стопов и замков (локирования).
Чтобы дать себе ответ о применении стопа, нужно понять и принять, что стоплосс фиксирует убыток и на этом всё. Его функции на этом закончились. Других возможностей он не предусматривает.
К тому же, если вам пришлось закрыться при большой разнице в цене, (она не долго действует такая) как, к примеру, в этом случае:
то вы теряете ещё и от разницы в цене при закрытии пары.
Ваш депозит стал несколько меньше. Это факт.
Для дальнейших торгов всё повторится сначала: открытие сделки, соответственно - залоговая сумма и новый спред.
Залоговая сумма та же, следовательно, нагрузка на одну денежную единицу вашего урезанного депозита увеличивается, влияя на показатели уровня.
Понятно, что на такой же спред можно «нарваться» и при отложенном ордере.
При использовании стопа, теряем
на возможной разнице в цене (в случае, если она появилась) и проигрываем
в том, что на денежную единицу депозита увеличивается нагрузка, влияя на уровень.
Количественная возможность сделок уменьшается.
Если же мы вместо стопа выставили отложенный бай-стоп или селл-стоп, происходит следующее:
Убыток фиксируется, как и в случае использования чистого стопа.
Но при этом сохранятется возможность сразу же зарабатывать этим отложенным ордером, не теряя ни одного пункта, как это могло бы оказаться при «ручном входе в рынок».
Даже если вы моментально сориентировались и открываете новый ордер, вы можете оказаться в ситуации «торговый тайм аут», "нет цены", "новая цена", «подождите, пожалуйста, ваш ордер обрабатывается на сервере»…
Рынок-то не стоит на месте. Он активно движется, унося пунктами ваш потенциальный доход, подарив вам горькие ощущения от упущенной возможности.
А когда рынок вновь разворачивается, нам опять нужно открыть новый ордер со спредом, в том, направлении, в котором закрыли сделку с минусом.
Следовательно, вместо двух спредов мы имеем три.
А если при входе в рынок вы ещё сталкиваетесь с тем, что разница в цене валюты может быть огромной, то и спред, соответственно таким же (если спред не фиксированный).
Как –то обидно, когда при входе в рынок видишь не минус 20п (как правило), а, к примеру, минус 74п, а то и больше !!!!
А если у вас есть отложенный байстоп или селлстоп, то он моментально срабатывает, и при коррекции вы имеете возможность получить прибыль по двум ордерам, тем самым нарастив, а не урезав ваш депозит.
Я ни в коей мере не сравниваю стоп с отложенником в том смысле «что лучше».
Только описываю возможности каждого из них. А что лучше выбрать
каждый для себя решает сам.
Если у трейдера депозит большой и его устраивает 30% в год, то конечно же, он и «пересидеть» может и стоп поставить)))) Денег же много)))))
А если депозит небольшой и прибыль 30% в год в суммарном выражении трейдера ну никак не устраивает, то, конечно же, он стремится использовать все возможности для лавирования и заработка
.
При боковом тренде с большой волатильность говорить о применении стопа, наверное, как-то неуместно.
Я не люблю много писать, об одном и том же, а вы, наверняка, устаёте читать.
Всё написанное мною можно проверить на практике, скажем, на демо счёте.
В любом случае: практика, практика и ещё раз практика!