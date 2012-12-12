Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Опять про то же

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Старый Сегодня, 01:49
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 25.03.2016
Сообщений: 13
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Опять про то же
Так будет какая информация про состояние дел на бирже? Или я что-то пропустил?
__________________
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Bodya1949 вне форума  
Старый Сегодня, 01:58
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 126
Благодарностей: 20
КП: 0.083
Re: Опять про то же
Нет инфы. Говорят работают над проблемой.
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Amauron вне форума  
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