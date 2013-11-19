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В Брюсселе идёт суд по "алмазному ограблению века"





Бельгийское радио сообщает, что на этой неделе, в столице этого государства, городе Брюсселе, начался суд над группой лиц, которые подозреваются в участии в так называемом "алмазном ограблении века".



Эта история произошла в аэропорту Брюсселя зимой 2013 года, когда 8 человек переодетых в полицейскую форму на 2-х автомобилях с мигалками въехали в зону грузового терминала, в которой в это время сотрудники американской инкассаторской фирмы Бринкс (Brink's) производили погрузку алмазов из своей бронемашины в самолет швейцарского авиаперевозчика Свисс (Swiss). Самолет должен быть лететь в Цюрих и там алмазами должны были заниматься местные ювелиры. Но не судьба! Под угрозой оружия инкассаторам пришлось переложить все 120 контейнеров с алмазам, а также некоторым количеством золота в автомашины нападавших.



Общий "улов" драгоценностей тогда составил почти 10 кг неполированных алмазов на сумму почти 38 млн Евро. На всю "работу" ушло не более 10 минут. В итоге преступники скрылись из аэропорта в неизвестном направлении.



Конечно, полиция и Интерпол с особой тщательностью расследовали это дерзкое нападение. В конце концов, удалось выяснить, что часть алмазов всё же была продана на сторону (хотя продать неполированные алмазы задача не из простых, но всё же это удалось сделать). Но самое поразительное, что вторую часть алмазов полиция обнаружила и изъяла там, где должен был приземлиться самолет из Брюсселя в 2013 году, то есть в Швейцарии. Это был итог расследования, по окончанию которого произошло задержание целой группы участников этого преступления.



И вот в эти дни, и теперь уже снова на территории Бельгии, разворачивается финал этой нашумевшей истории: - перед судом предстало целых 19 человек этой организованной группы, причем 3 из них женщины. Девятерым из этой группы предъявлено обвинение в непосредственном участии в нападении на инкассаторский грузовик (1 человек видимо страховал снаружи этих 8 лжеполицейских, которые машинами таранили ограждение аэропорта, чтобы добраться до самолета), а остальные 9 человек пошли по делу в качестве пособников, поскольку они продавали через свои каналы похищенные алмазы, а потом еще и отмывали деньги от этих продаж. По-всей вероятности, подсудимым светят вполне приличные сроки, даже несмотря на то, что обошлось без жертв. Идеально спланированное ограбление и такой бесславный конец!



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/588bae1265ee0 Бельгийское радио сообщает, что на этой неделе, в столице этого государства, городе Брюсселе, начался суд над группой лиц, которые подозреваются в участии в так называемом "алмазном ограблении века".Эта история произошла в аэропорту Брюсселя зимой 2013 года, когда 8 человек переодетых в полицейскую форму на 2-х автомобилях с мигалками въехали в зону грузового терминала, в которой в это время сотрудники американской инкассаторской фирмы Бринкс (Brink's) производили погрузку алмазов из своей бронемашины в самолет швейцарского авиаперевозчика Свисс (Swiss). Самолет должен быть лететь в Цюрих и там алмазами должны были заниматься местные ювелиры. Но не судьба! Под угрозой оружия инкассаторам пришлось переложить все 120 контейнеров с алмазам, а также некоторым количеством золота в автомашины нападавших.Общий "улов" драгоценностей тогда составил почти 10 кг неполированных алмазов на сумму почти 38 млн Евро. На всю "работу" ушло не более 10 минут. В итоге преступники скрылись из аэропорта в неизвестном направлении.Конечно, полиция и Интерпол с особой тщательностью расследовали это дерзкое нападение. В конце концов, удалось выяснить, что часть алмазов всё же была продана на сторону (хотя продать неполированные алмазы задача не из простых, но всё же это удалось сделать). Но самое поразительное, что вторую часть алмазов полиция обнаружила и изъяла там, где должен был приземлиться самолет из Брюсселя в 2013 году, то есть в Швейцарии. Это был итог расследования, по окончанию которого произошло задержание целой группы участников этого преступления.И вот в эти дни, и теперь уже снова на территории Бельгии, разворачивается финал этой нашумевшей истории: - перед судом предстало целых 19 человек этой организованной группы, причем 3 из них женщины. Девятерым из этой группы предъявлено обвинение в непосредственном участии в нападении на инкассаторский грузовик (1 человек видимо страховал снаружи этих 8 лжеполицейских, которые машинами таранили ограждение аэропорта, чтобы добраться до самолета), а остальные 9 человек пошли по делу в качестве пособников, поскольку они продавали через свои каналы похищенные алмазы, а потом еще и отмывали деньги от этих продаж. По-всей вероятности, подсудимым светят вполне приличные сроки, даже несмотря на то, что обошлось без жертв. Идеально спланированное ограбление и такой бесславный конец!Специально для mmgp.ru

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