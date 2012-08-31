Фанаты лягушки Пепе запустили блокчейн-биржу мемов

Фанаты интернет-мема «лягушка Пепе» открыли биржу изображений на базе блокчейн-платформы Counterparty. Об этом пишет издание Motherboard.
Сайт, получивший название Rare Pepe Directory («Папка с редкими Пепе») работает по принципу криптовалютного сервиса. Каждое изображение получает свой записанный в блокчейн токен, которым могут обмениваться пользователи сервиса. Также пользователи сайта получают свой кошелек Rare Pepe Wallet, где и хранятся изображения.
Покупка и продажа изображений ведутся за токены XCP и специально созданную криптовалюту Pepecash, стоимость которой на данный момент составляет около 2300 за $1. Средний заказ составляет около $20, а самая крупная сделка была зафиксирована на уровне $500.
Интернет-мем «лягушка Пепе» появился в 2009 году и изначально был обычным комиксом. Затем пользователи сайта 4chan перевернули лягушке рот, создав гримасу дикого отчаяния, и подписали картинку надписью «это жуткое ощущение, чувак!». Позже возникла картинка грустной лягушки с подписью «нехорошо, чувак!». В 2010 она превратилась в мем «тебе никогда не узнать, каково [делать что-либо]».